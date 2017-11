Ferreras compara esRadio con una radio que fomentó el genocidio en Ruanda

Sergi Pámies, el analista de medios de comunicación del periódico del conde de Godó, se dedica en una doble página a hacerle un buen masaje a Ferreras, que habla y habla de lo buen periodista que es, del ojo clínico que tiene para darse cuenta de dónde está la información, de su profesionalidad para ser subjetivo pero justo, de lo bien que maneja las nuevas tecnologías. Mucha paja para llegar a un objetivo: insular a Federico Jiménez Losantos y esRadio.

Es curioso que, a la hora de criticar a otros medios u otros comunicadores no mencione a nadie por su nombre. Sólo lo hace con el director de Es la Mañana de Federico hacia el que destila un odio que se retroalimenta con el del entrevistador.

"Por cierto", empieza Sergio Pàmies como quien no quiere la cosa, "me ha sorprendido escuchar a Federico Jiménez Losantos hablando de ti como del gran mangoneador de todas las intrigas judiciales y políticas, una especie de Enemigo Público Número Uno. En Catalunya, estas voces suelen quedar reducidas a la cirugía de la burla, con cortes pensados para reformar la idea de una España intolerante. Pero tienen una repercusión casi freak", dice el periodista de La Vanguardia. "Es que son freaks", contesta Ferreras como si se lo hubiera quitado de la boca.

"Pero en Madrid ¿cuenta con muchos seguidores?", pregunta Pàmies como si viniera de Marte. "Mira", responde AGF destilando veneno, "yo llevo algunos años en el periodismo y, entre otras cosas, conozco un poco lo que ocurrió en el conflicto entre hutus y tutsis. Y allí había una radio, la Radio Mil Colinas, que se dedicaba a fabricar discursos de odio. Algunos elementos que funcionan ahora en España, creo que minoritarios, podrían formar parte de la plantilla de aquella emisora".

Pero Ferreras se refiere a TV3, Rac1, Catalunya Radio, pensarán los bienintencionados lectores. Pues no, el dueño de La Sexta está hablando de esRadio. "Pero ¡qué serían nuestras vidas sin esos personajes que nos difaman y nos insultan!", dice después de acusar a un comunicador y su radio de fomentar el genocidio y quedarse tan ancho.

El periodista indepe no se queda contento, al fin y al cabo el vive en el mundo de la libertad separatista. "Pero para que lo entendamos, ¿es una opinión influyente y relevante o minoritaria y anacrónica?", pregunta sin ninguna intención capciosa. "Es un fenómeno muy madrileño y no mayoritario. Son generadores de odio con la mentira como bandera (…) Sólo tienen un objetivo: odiar a este país", escupe AGF.

"¿Y has percibido alguna simetría del odio en trincheras indepedentistas?", pregunta Pàmies con tonito hediondo que apesta hasta en Madrid.

"No. Para nada. Esos niveles de agresividad , no. No creo que exista un fenómeno equiparable en Catalunya de esta radicalidad difamatoria continuada y permanente", contesta Ferreras sin que se le caiga la cara de vergüenza. En resumen, una entrevista prefabricada para difamar e insultar a Jiménez Losantos y esRadio en el periódico del conde de Godó.