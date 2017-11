Los delirios de Marta Rovira en 'La Vanguardia'

Para hacerse una idea del grado de paranoia de la candidata de ERC a las elecciones catalanas sólo hay que leer la entrevista que le hacen hoy en La Vanguardia Isabel García Pagán y Alex Tort.

Es la candidata de ERC, dice que su presidente legítimo es Puigdemont, pero que "hace falta un Govern ejecutivo". Cómo no es capaz de explicar cómo se come eso, dice que si no pueden rehabilitar al presidente cesado en el Parlament "encontraremos alguna fórmula para reconocer políticamente a este gobierno que consideramos legítimo. Pero al mismo tiempo debemos crear una estructura claramente ejecutiva que esté en Cataluña. Tenemos previstos varios mecanismos", dice insistiendo en las mismas mentiras de siempre.

A los entrevistadores no les queda claro. "¿Un presidente de la república y uno de la Generalitat?", preguntan. "Más bien hablaría de un Govern legítimo y de un Govern ejecutivo elegido por la mayoría parlamentaria surgida de estas elecciones" sigue delirando la candidata de Junqueras. Tampoco consigue convencer con esta bobada a los periodistas, que repreguntan: "¿Eso son dos gobiernos?". "No. Sería el mismo gobierno, una parte más política y otra funcional", fantasea, más que dice.

Rovira dice que ya no van a debatir ni discutir la independencia. "La implementaremos" y punto pelota. "Queremos un proceso negociado con el Estado español y le exigiremos diálogo". Y es que Rovira es de las que se niega a reconocer la ristra de embustes de los separatistas e insiste, erre que erre. "Si tenemos un mandato democrático acompañado de apoyos internacionales que esperan qué pasa en las elecciones, debemos empezar a construir la república".

Y si su falta de contacto con la realidad llega hasta el punto de no reconocer que la república catalana carece de todo apoyo internacional, para qué hablar del cuento de la violencia que se inventó la semana pasada. "El Govern no estaba dispuesto a asumir escenarios de violencia extrema en las calles. Eso es lo que se había trasladado muy insistentemente. Se ponen sobre la mesa en reuniones políticas en las que participamos. Sólo puedo pedir a la gente portadora de estos mensajes que los expliquen". Pero no aporta ni un solo nombre, ni una sola prueba. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ya dejó claro ayer que Rovira miente. Los independentistas, está comprobado, no pueden dejar de mentir y lo seguirán haciendo en campaña y tras las elecciones. Aunque lo preocupante es que lo mismo se lo creen.