Madrid activa este lunes la prohibición de aparcar a los no residentes

Mañana lunes, 20 de noviembre, los no residentes no podrán aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en el horario de este servicio, es decir, de 9:00 a 21:00 horas. Además, la velocidad de circulación en la M-30 y en las vías de acceso a la ciudad en el interior de la M-40, en ambos sentidos, continúa limitada a 70 kilómetros por hora. Durante todo el día de mañana, las APPS y los parquímetros informarán en sus pantallas de la prohibición de aparcar en la zona SER y no se expenderán tiques.

Se mantienen así las restricciones del escenario 2 del Protocolo de medidas por alta contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2), debido a los altos niveles de NO2 y a las previsiones meteorológicas desfavorables.

Hoy domingo, 19 de noviembre, la velocidad de circulación en la M-30 y en las vías de acceso a la ciudad en el interior de la M-40, en ambos sentidos, continúa limitada a 70 kilómetros por hora, y aunque el escenario contempla las restricciones en zona SER por ser festivo no se aplican.

Fue el pasado miércoles cuando se inició este nuevo episodio de alta contaminación. Desde entonces el Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para no usar el vehículo privado. Se recomienda y se pide encarecidamente la utilización del transporte público y, para aquellas personas que necesiten desplazarse en vehículo privado, el uso compartido de dichos vehículos.

Antes de las 12:00 horas de mañana lunes, se informará de las medidas a adoptar y que deberán aplicarse el martes, en el caso de que la previsión meteorológica desfavorable se mantenga y los niveles de contaminación continúen altos, aseguran.

Información

Los ciudadanos estarán informados de las restricciones al tráfico y aparcamiento a través de la web municipal, paneles informativos de tráfico y DGT, CRTM/EMT, gabinete de tráfico, Emergencias Madrid, sitio web www.madrid.es y redes sociales. Además, se informará a través del sistema de Alertas de Salud Ambiental.

Links de consulta:

· www.madrid.es/contaminacion

· Texto completo del Protocolo: http://bit.ly/2dSlwqA

· Datos horarios de las 24 estaciones de medición: http://bit.ly/1GuBAqn

· Previsiones meteorológicas AEMET para Madrid: http://bit.ly/18WCGZn

· Alternativas de movilidad para la ciudadanía: http://bit.ly/2fAPHD0

Excepciones a la prohibición de estacionar