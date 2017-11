Juliana enloquece con el avance de Cs: "arresta" a Sánchez y hace "prisionero" a Rajoy

El Mundo abre con una exclusiva de Fernando Lázaro. "Los Mossos iban a destruir pruebas del 1-O que los incriminaban". Qué pillines. Hoy es el día de Maza, fallecido por sorpresa el sábado dejando el proceso catalán patas arriba. Dice Federico Jiménez Losantos que "los enemigos de Maza eran en el momento de su muerte, los enemigos de España. ¿Cabe mayor elogio para quien representaba al Ministerio Público? Pero esos enemigos son poderosísimos. Tanto, que nos han llevado, poco a poco, renuncia a renuncia, a esta encrucijada legal e institucional que había hecho tan popular a Maza. Y cuando alguien se convierte en símbolo de algo tan esencial como la Ley y la defensa de la Nación, es inevitable que el dolor se transforme en rumor de conspiraciones. Aunque parezca imposible, por respeto a Maza, deberíamos dejarle en paz, siquiera un par de días. Lo ha merecido". El editorial dice que Maza "se había significado por una insobornable independencia de criterio y una gran firmeza de acción ante el problema catalán, que ha chocado con la hoja de ruta que parecía desear Moncloa", una "bestia negra para el independentismo". Y el podemismo, Rosell, son los que han celebrado su muerte. "Nada sería más dañino que el Gobierno oyera los cantos de sirena de algunos y estuviera tentado de elegir como sucesor a un fiscal general más dispuesto a atender no se sabe bien qué escenarios políticos en vez de los estrictamente legales". Hombre, si el destino le ha puesto la oportunidad en las manos, las sirenas cantan tan bien, con sus arpas...

El País sigue pesadísimo con la obsesión rusa. El periódico de Prisa intenta hacernos creer que Putin es el principal responsable del golpe en Cataluña, como si los separatistas no llevaran años trabajándoselo. El titular que más llama la atención hoy es: "Podemos, un caballo de Troya para las posiciones del Kremlin". Pero no sólo Podemos, también anda por ahí Vox conspirando con los rusos. Menuda ensalada mental. ¿Qué tendrá que ver el partido de Iglesias con el de Abascal? Sobre Maza mira al futuro sin obituarios ni nada. "El Gobierno nombrará a un nuevo fiscal por la vía rápida. Rajoy tiene intención de consensuar al candidato con Ciudadanos y el PSOE". Pues olvídense entonces de la vía rápida, en este país llegar a un consenso sobre cualquier cosa requiere su tiempo, muuuucho tiempo.

ABC dice alborozado que "la participación récord espolea a los partidos constitucionalistas. El 82% de los catalanes acudirán a las urnas". Por la cuenta que les tiene. Dice el editorial que la actuación de Maza como "máximo responsable de la fiscalía frente al desafío separatista, es histórica y gracias a las querellas por él firmadas no habrá impunidad para los golpistas". Y va y se muere, hay que jorobarse, lo que no pase en España. Ignacio Camacho rebaja el entusiasmo de ABC y ve crudo el triunfo constitucionalista. Las elecciones pueden dejar el gobierno catalán en manos de Podemos, cuya "vocación radical y su defensa de la autodeterminación los coloca en el frente soberanista a todos los efectos". "Aunque la Cataluña no soberanista se movilice es prácticamente imposible que alcance la mayoría necesaria para liquidar el maldito proceso". Ni aunque ganara. En estas condiciones, lo que "se va a necesitar es una nueva mayoría de Gobierno. Sí; unas elecciones generales que redefinan la correlación nacional de fuerzas con la cuestión catalana como eje del debate". Hala Ignacio, díselo a Rajoy, verás dónde te manda.

La Razón dice que "el Gobierno acelera el trámite para nombrar al fiscal general", pero no habla de consensos. Mira, ya si es por ordeno y mando veo más plausible que sea rapidito. Dice Marhuenda que la muerte de Maza "no debería cambiar la estrategia que el ministerio público ha mantenido a la hora de enfrentar el grave desafío separatista en Cataluña (…) Sólo cabe desear que el Gobierno acierte en la sucesión". Ni que lo fuera a echar a cara o cruz. Ussía está muy molesto con Marta Rovira y sus delirios de sangre corriendo por la Diagonal. "Una calumnia tan pavorosa no puede ser obviada. La fiscalía está obligada a reaccionar". Ussía, hijo, que el fiscal acaba de fallecer, no vengas con prisas. "Hay centenares de miles de personas en las redes sociales que se han creído la nauseabunda mentira", las redes sociales, qué cruz. "Esta tipa no puede formar parte de una lista electoral". Sobre todo porque da toda la impresión de que no está muy en sus cabales.

En La Vanguardia se marca hoy Enric Juliana una pieza que también hace dudar de si el proceso no ha afectado a sus facultades mentales. "El fuerte impacto de la crisis de Cataluña empuja a España hacia la derecha". Como si no gobernara la derecha desde hace 5 años. "Ciudadanos emerge como fuerte factor de presión sobre el PP", dice aterrado. "Rivera puede estar captando casi un millón de votos del PP a cuenta de Cataluña". "El PP y Cs podrían sumar hoy mayoría absoluta" y "Rajoy se convertiría en prisionero de Albert Rivera y de su actual mentor en la sombra, José María Aznar". ¿Algún psiquiatra en la sala? Pues no acaba ahí, dice además que "el PSOE se aleja de Podemos; la España plurinacional, bajo arresto domiciliario". Rajoy prisionero, Sánchez bajo arresto domiciliario. Definitivamente el nacionalismo catalán ha acabado muy mal de la azotea.