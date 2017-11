Montilla dice que España no puede prescindir de Cataluña: "No hablamos de Ceuta y Melilla"

Montilla dice que España no puede prescindir de Cataluña: "No hablamos de Ceuta y Melilla"

El expresidente de la Generalidad José Montilla ha avivado una nueva polémica esta lunes diciendo que "no hay ningún Estado que vea de buen grado su propia amputación porque España sin Cataluña no sería España, sería otra cosa. No nos engañemos: no estamos hablando de Ceuta y Melilla", ha sostenido el también senador socialista, dejando claro que la única manera de permitir que se celebre un referéndum es cambiando la Carta Magna. Para Montilla, que haya partidos que planteen de nuevo un referéndum tiene poco recorrido porque tanto los socialistas como el PP ya han cerrado la puerta a esta posibilidad porque la Constitución "no lo permite", y solo es posible si se modifica. Pese a todo, ha emplazado a todos los grupos a participar en la comisión de estudio para la evaluación y modernización del estado autonómico que debe abordar una posible reforma constitucional, destacando que no hacerlo sería "una enorme irresponsabilidad". En su opinión, las elecciones del 21 de diciembre pueden abrir un nuevo escenario tras fracasar la vía unilateral y ha lamentado que, mientras los socialistas insistieron en que no querían ni declaración de independencia ni la aplicación del artículo 155 de la Constitución, "otros que ahora claman contra el 155, fueron palmeros o acompañantes de la DUI", en alusión velada a los 'comunes'. Según Montilla, la independencia es una mala solución para Cataluña, para el resto de España y para Europa, y las consecuencias del proceso soberanista han sido letales para la sociedad catalana, hasta tal punto que el déficit fiscal catalán "puede ser cosa del pasado en poco tiempo si sigue el proceso y la incertidumbre, y dejar de ser contribuyentes limpios en pocos años si se ahonda en un periodo de declive económico". "¿Quién ha ganado en este proceso? Madrid, Valencia y sus élites. ¿Quién ha perdido? Todos, la sociedad catalana", ha lamentado el expresidente catalán, que no cree que lo ocurrido sea la mejor tarjeta de visita para que Barcelona acoja la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), cuya ubicación anuncia este lunes la UE.

Al preguntársele con quién pactará el PSC, Montilla ha remarcado que los socialistas difícilmente estarán con los que quieran romper el Estado de Derecho y volver "al proceso versión número dos".

