La participación en las elecciones autonómicas del 21-D se ha disparado un 81% entre los catalanes que viven en el extranjero respecto al 27-S de 2015, mientras ha bajado un 26% el voto por correo en España.

Así lo anunció este el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y el secretario técnico del Ministerio de Interior, Juan Antonio Puigserver, en una rueda de prensa sobre los preparativos de las elecciones autonómicas que se celebrarán mañana en Cataluña.

El censo total es un 0,79% mayor que en las elecciones pasadas, habiendo ahora unos 136.000 votantes nuevos, en total 5.553.983 catalanes están llamados a votar este jueves. Y, en concreto, el número de solicitudes de voto de catalanes residentes en el extranjero que han sido aceptadas hasta este miércoles, en la víspera de los comicios, es de 39.521, lo que supone un 81,53% más de las que se aceptaron en las elecciones del 27S de 2015. No obstante, la participación en el extranjero no alcanza ni una sexta parte de los 226.381 catalanes residentes fuera de España con derecho a voto, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, mientras el voto desde el extranjero crece, el voto por correo desde España ha bajado un 26,5%, al situarse en 78.876 solicitudes aceptadas (en un censo de residentes en Cataluña de 5.328.013 electores), frente a los 107.421 que optaron por votar por correo en las elecciones de septiembre de 2015.

Sobre las quejas que expresan algunos catalanes residentes en el extranjero por las dificultades y retrasos a la hora de poder votar, Millo indicó que si existen problemas o "alguna disfunción" es debido al sistema postal del país en el que reside el elector. "Si en algún lugar en concreto hay retrasos, es por el funcionamiento postal de ese país. El envío desde aquí se hace conjuntamente. Pasa habitualmente, también en otras elecciones. Toda la documentación se ha enviado en tiempo y forma. Cualquier disfunción está relacionada con el funcionamiento postal de ese país", subrayó.

Se publicará el resultado de cada mesa

El delegado del Gobierno en Cataluña anunció como novedad que, con el fin de velar por la transparencia de estos comicios, el viernes 22 de diciembre se publicará el resultado de lo que se ha votado en cada mesa electoral según el acta firmada por los titulares de la mesa, interventores y apoderados, dejando claro que "el único recuento oficial y válido de estas elecciones será el que haga la Generalidad", en respuesta al escrutinio paralelo que ya han organizado las entidades independentistas para la jornada de votación. Millo recordó también que la Junta Electoral ha prohibido que los miembros de las mesas acudan a su puesto con un lazo amarillo en señal de solidaridad con los miembros del exgobierno catalán encarcelados.

Por último, el delegado del Ejecutivo explicó que, a lo largo del día, habrá hasta cuatro ruedas de prensa, por primera vez desde el salón de exposiciones de la Fira de Barcelona, no desde el Parlamento donde se hace habitualmente, para ir dando más detalles de los datos de participación y primeras reacciones al escrutinio. Ésta no se hará hasta que no se hayan contabilizado el 100% de los votos. Será el propio Millo y Juan Antonio Puigserver quienes comparezcan ante los medios para comentar la evolución de esta jornada decisiva en Cataluña.