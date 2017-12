Monedero: "El 155 seguramente había que aplicarlo, se habían vuelto locos"

El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha asegurado en una entrevista en el Huffington Post que "el 155 seguramente había que aplicarlo. Seguramente había que aplicarlo porque los otros se habían vuelto locos". A unas horas de las elecciones de este jueves, estas declaraciones no han sentado del todo bien en las filas de los comunes y el exdirigente morado ha publicado un vídeo en el que explica su postura y acusa a los medios de comunicación de manipular sus palabras en la víspera electoral.

La polémica ha surgido después de que el Huffington Post publicase un vídeo en que Monedero afirmaba: "El 155 seguramente había que aplicarlo. Seguramente había que aplicarlo porque los otros se habían vuelto locos". El creador de Podemos añadía que el "problema" es cómo se aplica. "Lo que no te autorizaba nadie es a, de repente, me cargo lo que han votado los catalanes", decía en referencia a la interpretación que ha hecho de este artículo de la Carta Magna el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Esa es la intervención que yo creo que es inconstitucional porque cuando intentó Fraga meterlo en la Constitución, intentó cambiarlo, el constituyente le dijo 'eso no, eso no lo vamos a meter'". "El constituyente dijo claramente: tú no puedes, aplicando el artículo 155, cargarte unas elecciones, un gobierno y un parlamento'. Y es lo que han hecho", ha sentenciado.

Desde los comunes aseguran que "a unas horas de las elecciones" es mejor no hacer afirmaciones polémicas como estas. Tras conocerse la entrevista, y aunque no ha mencionado a Monedero directamente, el candidato Xavier Domènech ha publicado un mensaje en Twitter en el que asegura que "nuestro rechazo al 155 es absolutamente claro, por eso hemos presentado un recurso al Tribunal Constitucional. No se debería de haber aplicado nunca".

El nostre rebuig al155 és absolutament clar, per això mateix vam presentar un recurs en contra al Tribunal Constitucional. No s'hauria d'haver aplicat absolutament mai. — Xavier Domènech #TenimLaClau🗝️ (@XavierDomenechs) 20 de diciembre de 2017

Tras ver la polémica que se había generado por sus palabras, Monedero ha respondido publicando un artículo en Público que se titula "Manipulaciones en jornada de reflexión: mi opinión sobre el 155 y el referéndum". Al escrito, ha sumado un vídeo que ha subido a las redes sociales. En él, Monedero defiende que "la aplicación del 155 es inconstitucional" y que es "absolutamente sensato que Unidos Podemos y sus confluencias hayan presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la aplicación de este artículo".

Además, insiste en que su apuesta es un "referéndum pactado". En el texto, por su parte, también precisa que "la aplicación ilegítima del 155 viene acompañada de decisiones igualmente ilegítimas como el encarcelamiento de Junqueras, los Jordis y varios ex Consellers. Son presos políticos, como lo era Rosa Parks en los democráticos Estados Unidos cuando fue detenida por un hecho político como fue sentarse en la parte de alante de un autobús siendo negra". "Estos elementos son los que he venido defendiendo, a pesar de que hoy, en víspera de jornada electoral haya quienes quieran presentar las cosas de manera diferente", sentencia Monedero.