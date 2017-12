Alejandro Villanueva, la estrella española del fútbol americano que se inspira en Blas de Lezo

Esta semana el deporte español alcanzó un hito que para muchos pasó desapercibido, a pesar de su extraordinaria importancia. Por primera vez en la historia, un español jugará de titular en el partido de fútbol americano que reúne a los mejores deportistas. Alejandro Villanueva, tackel izquierdo de los Steelers de Pitsburgh ha sido elegido por la NFL para jugar en el partido de las estrellas, la Pro Bowl, que se celebra cada año en esta liga. Se trata de una decisión que han tomado el público, sus compañeros y los entrenadores.

En Es la tarde de Dieter, Alejandro Villanueva, restó importancia al hecho de haber sido elegido como titular del "all star" del fútbol americano. "No significa mucho para mí, a lo mejor le hubiera hecho más ilusión a otro equipo", afirmó. A estas palabras, Villanueva añadió que lo importante no son los premios individuales sino "ayudar al equipo a ganar", en su caso los Steelers de Pitsburgh.

Además, Villanueva mostró sus dudas sobre si este reconocimiento puede avivar la polémicasurgida el pasado mes de septiembre cuando él fue el único jugador de los Steelers que se quedó escuchando el himno de los Estados Unidos que sonó antes del partido ante los Bears de Chicago en el Soldier Field, el estadio del rival. "Puede olvidarse o puede reavivarse, hay mucha gente que ha votado por el himno nacional".

Este gesto de Villanueva fue criticado y mal interpretado por algunos sectores. El propio jugador, anteriormente capitán de la armada de los Estados Unidos, explicó que tuvo que salir a dar una rueda de prensa para "intentar arreglar las cosas, todo el mundo estaba confundido". En este sentido, el jugador hispano estadounidense aseguró que para él "el patriotismo es dar las gracias que a los que han venido antes y han conseguido que tengas la vida que tienes".

Durante la entrevista, el deportista en Es la tarde de Dieter fue sorprendido con la felicitación de su padre, Ignacio Villanueva, capitán de Navío de la Armada,que aprovechó los micrófonos de esRadio para dar la enhorabuena a su hijo. Este, a su vez, le respondió afirmando: "Papá, que sepas que las historias que me has contado de Blas de Lezo, de Elcano, me han inspirado para ser como soy". A lo que el padre contestó "cada vez que hablas me dejas sin palabras, hijo".