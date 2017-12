Las tres "bofetadas" a Rajoy que "se oirán hasta en la otra orilla del Atlántico"

El Mundo dice que "Puigdemont sostiene al separatismo pese al triunfo histórico de Arrimadas". Dice Francisco Rosell en el editorial que "desmoraliza la constatación de que el procés ha logrado fanatizar a una porción tan considerable de la sociedad catalana, cuyos graníticos electores han renunciado a examinar la gestión de sus líderes". "Resulta extraordinariamente preocupante", un fenómeno pisquiátrico a estudiar. ¿Y ahora qué? Pues "lo previsible es que se reedite la conjunción en el poder de las tres siglas que llevaron a Cataluña" al desastre, más teatro, más performance, más de lo mismo. "La fuga de empresas no sólo no revertirá, sino que se acelerará a partir de hoy mismo". El último que apague la luz, que dijo el de Freixenet. "El eterno retorno del procés amenaza con lastrar seriamente la recuperación económica y embarrancar definitivamente el progreso y la convivencia en Cataluña". Vamos, que van a acabar a hostia limpia, si yo viviera en Cataluña iría preparando las maletas. Eso sí, la "hazaña" protagonizada por Ciudadanos es la leche. "No cabe relativizar semejante gesta, que demuestra que los votantes premian la clara contundencia del discurso de Arrimadas". Y que al PP no lo pueden ni ver. "La formación naranja sale de estos comicios a la disputa abierta del espacio político del PP en toda España. Sin experiencia pero con coraje, sin corrupción ni pasteleos con el nacionalismo, los de Rivera se perfilan como el futuro próximo del centro derecha español". Nadie tiene experiencia hasta que la tiene, digo yo. ¿O es que Aznar, Zapatero, González, tenían experiencia como presidentes antes de ser presidentes? Federico Jiménez Losantos dice que lo que sale "herido de muerte" es el bipartidismo, que "prueba el agotamiento del PP como partido nacional y como voto-refugio frente al separatismo". "Pero no es menos grave el fracaso del PSC (...) Iceta se empeño en no cerrar TV3 y el resultado es que su candidato, que ha sido Puigdemont, ha puesto el sistema patas arriba". Tanto bailar el agua a los nacionalistas es lo que tiene. "Es probable que hoy los infinitos sorayos mediáticos digan que solo se trataba de unas elecciones regionales. No es verdad. Rajoy ha presumido hasta la mismísima jornada de reflexión de que él, o sea, Él, era el único que garantizaba la legalidad en España. Nadie se lo ha creído. Sánchez ha sido aún más tonto: ha dicho que lo que necesitaba Cataluña es una política de mano izquierda y de más izquierda", que es el único discurso de esta calamidad de hombre, siempre mirando a Podemos. "Los dos se han conjurado para no aplicar la Ley. El resultado es que no sólo ellos, sino sus partidos, sin un cambio de liderazgo que nadie espera, han pasado a mejor vida. España, a peor". Ánimo, hombre, ha ganado Arrimadas, algo es algo.

El País le niega el pan y la sal a Arrimadas. Castigada sin titular ni foto por poner en su sitio a Iceta, hala. "La victoria de Ciudadanos no evita la mayoría separatista", titula como un reproche. Dice el editorial que "una sociedad tan agotada y fracturada como la catalana se merecía un respiro", pero qué se le va a hacer, les gustan las emociones fuertes, les va el sado. "El aspecto más positivo del 21-D es la importante victoria cosechada por el constitucionalismo en la persona de la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en votos y escaños", aunque en la práctica no sirva para nada. Los fascistas nacionalistas le van a hacer la vida imposible. "El independentismo ha fracasado a la hora de lograr una clara mayoría de votos", pero eso les importa una higa. Tienen el poder y el mando. Abronca al PSC y los comunes, "que pagan el precio de sus moderantismos y/o ambigüedades", o sea, la doctrina de El País. Y "el PP de Rajoy cosecha el peor resultado, algo que sin duda traerá consecuencias en la política nacional". O no, menudo es Rajoy. Está pegado a la silla con Loctite. "De ninguna manera el proyecto independentista ha adquirido vía libre para retornar a la vía unilateral", dice. ¿Qué no? Ya veréis si no.

ABC aclama a Arrimadas. "Victoria histórica y agridulce de Arrimadas". Contento tienes al PP, Bieito. Dice el editorial que el procés "ha desembocado en la victoria de un partido cuyas señas de identidad son la oposición militante al nacionalismo y la defensa de España". La victoria de Cs tendrá "inevitables consecuencias a escala nacional", dice. De los separatistas, qué decir, que "el resultado del 21-D no altera la correlación de fuerzas en el Parlament", que volverán a gobernar como si fuera su cortijo, lo cerrarán cuando les venga en gana, en fin, lo de siempre. Excelente noticia el "fracaso grave" de Pablo Iglesias, que últimamente nos proporciona grandes alegrías, mientras que a Iceta le pasan factura "sus propuestas filonacionalistas". "El votante no nacionalista quería mucha más claridad que la que ofrecía el dirigente socialista". Pues a mí me quedó nítido su mensaje. Había que pagar a los indepes para que no dieran guerra. Hughes hace un análisis a tener en cuenta para las leyendas urbanas. "La mayoría españolista, la España silenciosa que iba a despertar, no ha sido suficiente. No es tal". Y es tan frágil que "o se trabaja por ella o irá consumiéndose. La situación es de empate". Y los otros tienen el poder, podrán aislarlos, podrán dejarlos sin curro, castigarlos. Y volverán a esconderse. Ignacio Camacho tiene otro apunte. "En la Cataluña urbana y metropolitana ha triunfado el constitucionalismo mientras la rural vive en estado de independencia de facto". Sostres, con otro estilo, lo corrobora. "El aullido rural retendrá una vez más el atraso de la ciudad moderna que quiere ponerse en marcha y volver a funcionar. Ha sido absoluto el contraste entre la Cataluña del payés errante y la de la vitalidad urbana. Esta Cataluña interior que siempre ha sido nuestra oscuridad, y es una lástima, porque no conseguirá nada más que todo continúe oliendo a establo". Oye, pues mira, si ese es el problema que los del tractor se piren ya de España, pero Barcelona y las ciudades prósperas se quedan. El derecho a decidir es para todos ¿no?

La Razón dice que "Arrimadas consigue una victoria histórica pero insuficiente". El editorial de Marhuenda reconoce la gesta de Cs. "Los catalanes han hablado y lo han hecho con claridad: el nacionalismo ya no puede arrogarse la representación exclusiva de Cataluña. Si algo han dejado claro las elecciones es que en Cataluña se ha abierto paso una fuerza política, Ciudadanos, que ha conectado abiertamente con un electorado que quiere una sociedad más abierta y no adscrita al pensamiento nacionalista que ha regido la comunidad desde la restitución de la Generalitat". Y hace una gran defensa de Rajoy. "El gran sacrificado ha sido el PP, pero hay que poner en valor un hecho: fue la decisión de Mariano Rajoy de aplicar el 155 la que impulsó a los partidos constitucionalistas y ha hecho retroceder al independentismo". Vamos, que Arrimada le dé las gracias a Rajoy. "Cuando el presidente intervino la autonomía y convocó elecciones lo hizo con sentido de Estado, sin contemporizar las consecuencias electorales que podría tener para el PP". Ni Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz fue tan magnánimo en su sacrificio.

La Vanguardia descubre hoy la existencia de Arrimadas. Inés, el señor Godó, señor conde, la ganadora de las elecciones. Hasta le dedica su foto de portada. "Cs gana pero la mayoría independentista se renueva". Hoy no ponen soberanista. Enric Juliana le restriega a Rajoy este día aciago. "La victoria de Ciudadanos es una bofetada que se oirá hasta en la otra orilla del Atlántico. El PP queda desarticulado en Cataluña". Y encima, ganan los independentistas y "tendrá que afrontar el regreso de Carles Puigdemont". Qué "mal trago para Rajoy". A ver si al menos le toca la lotería.