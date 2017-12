Pedro Sánchez ya pide a Rajoy que abandone el "inmovilismo"

Punto y seguido en el PSC tras las elecciones celebradas el jueves 21 de diciembre. Hoy tocaba analizar la situación y extraer conclusiones claras para afrontar el futuro que les espera en el Parlamento Catalán.

La sede de los socialistas catalanes en Barcelona ha acogido este viernes una reunión de las dos ejecutivas, del PSC y del PSOE, para analizar unos resultados que para Miquel Iceta han sido modestos. "Esperábamos más y contribuir a la ruptura mayoría del bloque independentista", ha asegurado el candidato del PSC, que ha otorgado rápidamente la palabra al secretario general del PSOE.

Pedro Sánchez ha fijado la mirada en el futuro y se ha mostrado esperanzado ante una posible actuación de los independentistas dentro de la legalidad para investir a un presidente y a un gobierno legítimo que ayude a modificar el bloqueo político actual. Sánchez ha reconocido que "es verdad que avanzamos, no en la intensidad que quisiéramos, pero el camino que ha planteado el partido socialista catalán -de reconciliación, de convivencia y de encuentro- es hoy más que nunca reivindicable".

De la reunión de las ejecutivas han extraído un compromiso que es hacer una oposición de izquierdas porque, aseguran, son la "única fuerza capaz de vertebrar a España".

El líder socialista se ha mostrado defensor de la Constitución y del estatuto de autonomía, que ha vuelvo a reiterar que "no existen catalanes de primeras y de segunda" y pide que sobre esas premisas se busque una solución a la crisis catalana. Sánchez además se ha aferrado a la idea de que el bloque independentista ha ganado en escaños pero no en votos, algo que, según él, muestra un cambio de rumbo porque "si ayer no tenían una mayoría social para iniciar el camino del independentismo, hoy lo tienen menos".

Y mensaje también para el Gobierno de Mariano Rajoy. Ha reiterado que se ponga fin al inmovilismo y a la falta de pulso que ha favorecido esta "crisis larvada" y ha pedido que ofrezcan cuanto antes una "respuesta de vida" a la crisis catalana.

"La principal tarea del Gobierno es proponer una solución a esta crisis. Los socialista hemos ofrecido una hoja de ruta pero si Rajoy tiene una hoja de ruta alternativa desde luego estaremos disputa a escuchar y a apoyarla", ha asegurado Sánchez reafirmando el lado más constitucionalista del PSOE y marcando distancia con el bloque independentista.