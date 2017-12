Ciudadanos dice que si Maillo supiera "sumar" no plantearía la investidura de Arrimadas

Inés Arrimadas no intentará, ni siquiera simbólicamente, ser investida presidenta de Cataluña y seguirá, por tanto, como líder de la oposición en el Parlamento autonómico. La dirección naranja descarta totalmente esa posibilidad, planteada insistentemente los últimos días desde tribunas mediáticas y este mismo martes por el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo.

Le ha dado la réplica el secretario general del grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutierrez, quien ha tirado de sorna para enfatizar la realidad aritmética de las elecciones del 21-D: "A lo mejor el señor Maillo no ha sumado bien. Nos hubiera gustado que Arrimadas fuera presidenta de un Gobierno pactado con los constitucionalistas, pero estos números no salen".

Gutiérrez ha reprochado igualmente al PP que cuando tenían once diputados en Cataluña, y no cuatro como ahora, no respaldasen la moción de censura planteada el pasado mes de septiembre por Arrimadas contra Carles Puigdemont, una iniciativa que, como ahora la eventual presentación a la investidura de la líder naranja, no tiene visos de salir, salvo un improbable cambio de bando de algunos diputados del bloque independentista.

"Matices" con la decisión de Rajoy de declinar

El secretario general parlamentario de los de Albert Rivera también ha rechazado que la situación en la que se encuentra ahora Arrimadas pueda compararse con la de Mariano Rajoy a principios de 2016, cuando "declinó" el ofrecimiento del Rey para formar Gobierno. Para Gutiérrez, existen "matices", fundamentalmente que "entonces no existían bloques férreos porque no existía una fractura social, en este país, como la que hay en Cataluña".

Ciudadanos, que luego se embarcaría en un frustrado acuerdo de Gobierno con Pedro Sánchez, criticó muy duramente la renuncia del líder del PP a cumplir con el encargo de Felipe VI.