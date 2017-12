Detenidos dos concejales de la CUP de Reus por delito de odio contra policías

Dos concejales de la CUP en Reus (Tarragona), Marta Llorens y Oriol Ciurana, han sido detenidos por los Mossos d’Esquadra como investigados por un presunto delito de odio hacia la Policía Nacional.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Reus ordenó la detención de ambos al no haber comparecido en las dos ocasiones en las que habían sido citados "en tiempo y forma", y que sean conducidos al juzgado a las 9:00 horas de este jueves, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El TSJC ha señalado que la detención de ambos concejales solo tiene el efecto de que sean conducidos ante la autoridad judicial en su calidad de investigados.

El Juzgado número 2 de Reus investiga los incidentes ocurridos a principios de octubre ante el hotel de esta localidad que alojaba a miembros de la Policía Nacional desplazados a Cataluña para participar en el dispositivo relacionado con el referéndum ilegal del 1 de octubre pasado.

La jueza también ha citado para este jueves a la concejala de la CUP Mariona Cuadrada, que ha sido citada en dos ocasiones, aunque la primera no se pudo llevar a cabo la comparecencia por falta de disponibilidad de su abogado y la segunda vez que la citaron no se presentó.

Unas cincuenta personas se ha concentrado este miércoles a la puerta de los juzgados para apoyar a los concejales, entre ellos, el alcalde de la ciudad, Carles Pellicer (PDeCAT), también investigado en la misma causa por un delito de incitación al odio.

"No reconocen" a la justicia española

Tanto Marta Llorens como Oriol Ciurana han coincidido en señalar que "no reconocen" a la justicia española y que proseguirán con su actividad normal a la espera de que los Mossos d'Esquadra les detengan para conducirlos ante el juez.

"Decidimos no presentarnos –ha explicado Llorens a Efe– porque (el español) es un marco legal que no obedecemos, que no nos ampara" ya que ellos reivindican la "república catalana" y no aceptan "marcos autonomistas". En su opinión, "es evidente que (en España) no hay separación de poderes, cuando hay una judicialización total de la política".

Su compañero de partido ha explicado que no tienen previsión alguna de cuándo tendrá lugar su detención porque es algo que corresponde a la policía autonómica que "hará su faena cuando les toque".

Catalá: podrían haber evitado todo esto

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, respondiendo a preguntas de los periodistas en Valladolid, ha dicho que "ojalá no tuviéramos que conocer estos casos de personas que son renuentes a colaborar con la Justicia", y provocan que "la Justicia se vea obligada a llevarles de esa manera forzada que parece que es algo llamativo". En su opinión, si los dos concejales hubieran ido el día que les citaron "no hubiera pasado nada de esto".