Rebelión en Cataluña contra el "tractorrufianismo": "Tabarnia no es un proyecto descabellado"

El Mundo dice que "la patronal pide a Arrimadas valentía para formar gobierno". Mala cosa que a los empresarios se les haya olvidado sumar. Javier Redondo explica que la cosa no va de sumas, sino de jorobar a Ciudadanos. "Parece desproporcionado el destemple" con el que PP y PSOE "han recibido los resultados de Cs" y "la frustración nubla el entendimiento". Están tan furiosos con Arrimadas que quieren "un debate áspero" para que la muchacha "pueda cometer algún error que rasgara su gallardo y pujante liderazgo". Qué mala uva tienen los partidos grandes, hay que fastidiarse. Dales caña, Arrimadas, nada de arrugarse. De Tabarnia habla el editorial de Francisco Rosell. "El último fenómeno de la guerra digital contra el independentismo catalán se llama Tabarnia", que postula que Tarragona y Barcelona se independicen de la Cataluña interior". Se va una un par de días de descanso y cuando vuelve se ha reformado el mapa de España. Un sinvivir, oiga. "Tabarnia sirve como operación pedagógica inversa por el procedimiento de reducir al absurdo el argumentario separatista del derecho a decidir de una parte por el todo", o sea, la medicina separatista en sus propias carnes. "Que el recurso tabernés funciona en el plano retórico lo prueba la reacción airada del independentismo, algunos de cuyos portavoces no sólo ha entrado solemnemente al trapo sino que se defienden reivindicando ahora la cualidad indisoluble de la nación. Ahora son ellos los unionistas", manda huevos, que diría Trillo. Pero vamos, que sea bienvenida Tabarnia si sirve "para que algún fanático descubra la inconsistencia de su fe y lo contraproducente de su propósito". ¡Referéndum para Tabarnia! Arcadi Espada analiza la futura comunidad autónoma de España. "Uno de los primeros problemas con los que se encontraría esta Tabarnia nacida de la antigua Cataluña sería la cantidad de renegados que inmediatamente surgirían y la posibilidad de que se hicieran fuertes en una parte del territorio". Siempre podrían secesionarse de Tabarnia o irse a la Cataluña tractorista. Ya se nos ocurrirá algo, Arcadi, no seas aguafiestas.

El País dice que "el Banco de España advierte del peligro de un rebrote del procés". Joaquín Coll le echa la bronca a Iceta, su candidato antes de que perdiera frente a Arrimadas. "El guiño del PSC al nacionalismo moderado tuvo escaso recorrido", "Iceta no ha querido ver la injerencia ideológica en la educación". Tampoco El País durante décadas, no tengas morro. Cuenta el periódico que "la lista de Puigdemont busca un investidura telemática". Podría gobernar vía Twitter ahora que han ampliado los caracteres. El periódico sosín ignora Tabarnia y les cede el protagonismo a los lectores. "Enfrentarlos a argumentos tan insólitos como los suyos es una buena estrategia (…) La sola propuesta debe dejar temblando a los independentistas, que lo último que esperan es tener que enfrentar argumentos tan fuera de la realidad como los suyos. Ánimo Tabarnia", dice Eliseo Pascual Gómez desde Alicante en una Carta al Director. Eso, viva Tabarnia lliure. Qué juguetito tan entretenido nos ha traído Papa Noel.

ABC dice que "el control independentista de la Mesa permitirá una investidura a distancia". "JxC quiere que se pueda delegar el voto de los huidos y que la investidura sea por videoconferencia". President por plasma. Otra cosa no será, pero van a batir récord de tontadas por hora. Dice ABC que "Tabarnia existe en las redes sociales". Teniendo en cuenta la cantidad de gente que sólo habita en las redes es una realidad indiscutible. "Al cierre de esta edición, la iniciativa de la Plataforma Barcelona is not Catalonia para constituir a Barcelona y su área de influencia en Tarragona en una comunidad autónoma independiente de Cataluña había logrado casi 90.000 firmas". Quien juega con fuego se quema los dedos. A ver ahora si son demócratas o un estado opresor. ¡Derecho a decidir!

La Razón dice que "comunes y soberanistas exploran que Domènech presida el Parlament". Podemos no escarmienta. Cristina López Schlichting cree que Tabarnia "no es ningún desafuero", que "es normal que las víctimas alcen su voz" y es por eso, porque tienen más razón que un santo, por lo que Tabarnia "espeluzna a los catalanistas". Los taberneses "no quieren vivir en una ratonera". "Ignoro el recorrido que pueda tener esta Tabarnia, pero no se trata de un proyecto descabellado". En esta España descabellada ya nada es descabellado. Julio Valdeón clama ya por una "Tabarnia próspera y libre", una Tabarnia libre del yugo del "agro feroz", libre de la bota "tractorrufianista". "Brindo y voto por Tabarnia", esa tierra que, como dice Sabino Méndez, quiere "independizarse del independentismo". Pues brindemos. ¿Para votar hay que censarse en Tabarnia o esta vez votamos todos los españoles? Porque supongo que los separatistas agrocatalanes no pretenderán votar ellos en las elecciones de Tabarnia, son los taberneses los únicos que tienen derecho a decidir su futuro, etc, etc, etc.

La Vanguardia no está para bromas. "La economía catalana ya crece menos que la media española". ¡Tabernenses!, ya estáis tardando en exigir la independencia, os van a arruinar.