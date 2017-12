Un millón largo de razones para Arrimadas: enrabietar a los xenófobos y no ser como el PP

Portada inaudita de El Mundo. "El clan Pujol blanqueó dos millones con helicópteros del Govern". ¿Y qué tiene de inaudito?, se preguntarán. Pues que no hay ningún titular sobre el tema catalán. La noticia más comentada es la reunión sorpresa entre Rajoy y Rivera para hacer las paces tras la rabieta del PP por la victoria de Arrimadas. "Frente contra un nuevo procés". "Rajoy ha comprendido que necesita a Cs como baluarte del constitucionalismo en Cataluña ante una reactivación del procés, y en Madrid para sacar adelante los presupuestos", dice un comentario editorial. Estupendo, a ver si se lo hace entender a su partido. Santiago González cree que Arrimadas debe tomar la iniciativa. "Se lo debe al millón largo de catalanes que construyeron con sus votos el triunfo electoral de Ciudadanos, a los cientos de miles de manifestantes que llenaron las calles de Barcelona en dos ocasiones, y a los que rompieron el miedo para colgar en sus fachadas banderas españolas (…) Ciudadanos ha hecho bien en reclamar la presidencia de la Cámara en tanto que partido más votado. Y con el mismo argumento debería aspirar a la presidencia de la Generalidad. La victoria hay que proclamarla y ejercerla". Vamos, Inés, que se note quién ha ganado aquí. Además, PP, PSC y Podemos tendrán que retratarse. Y lo que es más importante, darás mucha vidilla a los periodistas, que el discursito indepe ya aburre.

A El País no le aburren los nacionalistas. "Los separatistas se unen para volver a controlar la Mesa del Parlament". La única noticia que observo en este titular es que El País utiliza 'separatistas' en lugar de 'soberanistas'. "Cs se postula para presidir la Cámara catalana aunque no conseguirá los apoyos suficientes", dice demostrando que ellos sí que saben sumar. Juan Cruz habla de Podemos. No huyan, queridos lectores, que les veo las intenciones. "Pablo Iglesias afronta unas Navidades oscuras", dice. Sí, ya sé que les importa una higa cómo pase las Navidades Pablo Iglesias, pero es que no hay nada de interés en el periódico de Prisa. Seré breve. "El silencio se ha hecho dueño de aquellos intrépidos tuiteros y el propio líder de la formación morada ha guardado un silencio que denuncia el abandono que Pablo Iglesias hace de su principal baza política, la palabra". Calla, Juan, calla, que con la boca cerrada está más guapo. Al menos hasta que visite al dentista.

ABC: "Rajoy y Rivera, obligados a entenderse". El editorial se lía a palos con los populares. "La reacción del PP contra Ciudadanos, a la que se sumó el PSOE, situaba el foco de la polémica en los partidos no nacionalistas para satisfacción de los independentistas a los que no hay que dar ninguna ventaja". Bueno, esta panda de fanáticos vive en su mundo y sólo se mira el ombligo. "Además, el PP debería ser consciente de su verdadera fortaleza parlamentaria en el Congreso de los Diputados, donde no les sobran amigos precisamente", zas en toda la boca. "El adversario común de PP y Cs sigue siendo el nacionalismo", a ver si se enteran los peperos envidiosos. "El PP no debe crear un problema donde no lo hay en su relación con Ciudadanos y Cs haría bien en salir de una vez del limbo en el que se encuentra su comodidad para ejercer el liderazgo del autonomismo constitucional en Cataluña". Caramba, con qué genio despide el año Rubido. Eso, a repartir leches. "Por ejemplo, su demanda de presidir el Parlamento catalán es oportuna y políticamente justa, y lograrla sería una demostración palpable del cambio al que hay que aspirar en la sociedad catalana". A Inés se le van a atragantar la uvas. Hala guapa, se acabaron las vacaciones, a currar. Carlos Herrera anima a Inés para que intente formar gobierno aunque no lo consiga. "Es una forma de visualizar tu victoria, tu triunfo –que no ha sido menudo– y demostrar un programa de gobierno sin monsergas. Es la forma de hablarle a un Parlamento de mayoría independentista, campuza y surrealista de lo que le interesa a la Cataluña constitucionalista; y de ver cómo ese mismo independentismo dividido hace esfuerzos hercúleos por disimular la inquina que le tienen. Lo haría simplemente por poner de los nervios a los xenófobos supremacistas que no pueden concebir que una muchacha nacida en Jerez de la Frontera pueda encabezar la lista más votada. Esa es la clave de las cosas (…) Vente arriba, Inés". Ay sí, Inés, porfa, vamos, demuéstrales que el Parlamento no es su cortijo, no tienes nada que perder.

La Razón dice que "Rajoy se centra en la economía y no hará cambios en su equipo". ¿Por qué será que no me sorprende? Marhuenda pone los puntos sobre las íes al PP. Las elecciones "han dado una más que meritoria victoria a la candidata del partido naranja" y por muy escocidos que estén en el PP la situación "aconseja que se mantengan las mejores relaciones entre los partidos constitucionalistas (...) De ahí que hayan sido de todo punto inoportunas las críticas cruzadas entre las tres formaciones, con puyas, a veces desabridas, hacia los populares o emplazamientos políticos a la candidata ganadora que, en estos momentos, no puede cumplir". Qué buen editorial si no te perdiera el vasallaje a Rajoy, Marhuenda. Las puyas desabridas las ha recibido Cs, no el PP. Pedro Narváez alienta a Arrimadas. "La enorme hazaña de ser la más votada no puede quedarse en un acto simbólico", "es la heroína nacional por mérito propio". Vamos Inés, "haga valer el insólito resultado que arrebató a los iluminati (…) Es la hora de meterse en el agrio fango ante los que gritaron, a ella y a su millón de votantes, cerda, fascista y hasta amenazaron de muerte. Si Cs no quiere ser el PP no puede actuar como según ellos mismos actuarían los populares". "Arrímese Arrimadas". ¡A por ellos, Inés, son pocos (o menos) y cobardes!

La Vanguardia dice que "Ciudadanos respalda la estrategia catalana de Rajoy". Casi enternece ver la palabra "Ciudadanos" en una portada de Godó. Venga Inés, que la próxima vez tengan que titular "Arrimadas….", que se note la victoria, oblígales a reconocerte, a no ignorarte. Hoy Jaume Aroca reconoce la existencia de Tabarnia. "La política catalana empieza a ser motivo de chiste para las cenas de Fin de Año de los politólogos" del mundo entero. Se lo han ganado a pulso.