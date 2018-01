El "error de bulto" de Albert Rivera

El Mundo dice que "la justicia ha abierto ya 37 causas contra el procés". Empieza el año Arcadi Espada rechazando que Puchi sea un cobarde. "De todos los adjetivos que se le dedica el más absurdo es el de cobarde. Al parecer, los delincuentes deben ir dócilmente hasta la cárcel". Puchi puede ser "nacionalista, aventurero, irresponsable, desleal y hasta capullo. Pero no cobarde". Que además suena a novela de Lafuente Estefanía. Parece que Junqueras se ha cansado de ser el tonto que chupa cárcel mientras su rival le come la tostada. "Junqueras abraza la contención para que el juez lo deje en libertad". A ver si esta vez cuela. Y Raúl del Pozo decreta la muerte de la izquierda. "El aburrimiento agravado con la corrupción seguirá ganando elecciones porque la izquierda no ha ofrecido una alternativa clara y posible ante la emergencia democrática. Y si es verdad como dice Podemos y los separatistas que Ciudadanos está a la derecha del PP, posiblemente la batalla ya no será la del bipartidismo, sino una lucha por el poder entre las dos derechas".

El País dice que "las autonomías percibirán más dinero que nunca este año". Ole, ole, quá alegría para las autonomías. Según el editorial, Cataluña es el problema más grave para la economía. "La persistencia de un Gobierno autónomo compuesto sobre una mayoría de escaños de partidos independentistas que puede impulsar un nuevo procés secesionista, es una amenaza muy tangible, según las previsiones estadísticas conocidas , para la continuidad de la recuperación económica (…) Laeconomía catalana entrará en una fase de incertidumbre crónica, en la cual los empresarios no pueden calcular los riesgos políticos, ni los laborales, ni los financieros, ni los comerciales". Pues sí que empezamos bien el año. Estos catalanes, la lata que dan.

ABC abre con Diana Quer. "Una difícil autopsia para desmontar la coartada". Pide el editorial "revisar el sistema de penas vigente, o, quizá, su forma de aplicarlo, porque algo falla si el Chicle estaba en libertad cuando tenía una condena por narcotráfico pendiente de cumplir". Sobre Cataluña ofrece la foto de la Nochevieja de Puchi el belga, rodeado de familia y amigos, con matasuegras, gorritos y toda la parafernalia nocheviejera. DiceÁlvaro Martínez que "cuando Junqueras en la cárcel de Estremera vea la foto, ya no albergará ninguna duda de que, lacito amarillo aparte, alguien se está riendo de alguien. Pero a carcajadas". Y esta vez sin lacito siquiera.

La Razón empieza el año con sondeo. "El efecto Arrimadas impulsa a Cs como tercera fuerza con 25 escaños más". "La situación política en Cataluña ha marcado toda la agenda política del año pasado y todo indica que seguirá estando presente en en este 2018 que acaba de comenzar", dictamina Marhuenda, pierdan toda esperanza de cambiar de rollo. "La victoria de Cs ha sido inapelable, y un hito histórico a tener en cuenta porque es la primera vez que un partido que no viene de la tradición del catalanismo gana los comicios autonómicos, pero en el caso de unas elecciones legislativas entran otros factores", dice como el mejor Rajoy. Por lo demás Podemos "agudizaría su caídaen picado", sin duda la mejor noticia del año. Comenta El Submarino que la renuncia de Cs a ir a una investidura de Arrimadas "está siendo objeto de diferencias internas (…) En privado, la negativa es tachada de error de bulto. El desconcierto en la misma ejecutiva naranja es aún mayor ante la decisión de dejar el campo libre a los secesionistas para formar gobierno pero, en cambio, pretender dar la batalla por la presidencia del parlemento catalán". Sí, hay algo raro en este asunto. Y el cabreo inmenso de Rivera el pasado viernes, que hasta regaño al periodista que le preguntó por algo tan lógico tenía un tufillo a personal. ¿No será que Rivera tiene pelusilla del éxito de Arrimadas y pretende amordazarla para que no le haga sombra? No sé, no sé, pero esos egocentrismos exacerbados, esos malos modos, suelen acabar mal.

La Vanguardia le da la respuesta a Rivera. "JxCat rechaza ceder la presidencia del Parlament a Ciudadanos". Que ni se lo plantean. "El pueblo catalán ha votado que Ciutadans esté en la oposición", dicen. A ver si es que Rivera, que es catalán, no se ha percatado de que los indepes no reconocen su existencia, que esto es una guerra y hay que dar todas las batallas. Y hacer ruido, mucho ruido, en todas partes.