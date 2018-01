El PSOE dice que las 'drag queens' en la Cabalgata de Reyes representan "la diversidad madrileña"

La diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha señalado este martes que en una carroza de la Cabalgata de Reyes de Puente de Vallecas vaya a haber una 'Drag Queen' es "una representación más de la diversidad madrileña" y "ayuda a visibilizar a los niños 'trans' y LGTBI".

Así lo ha expresado Antonelli en declaraciones a Europa Press, después de que desde Orgullo Vallecano hayan explicado que los tres Reyes Magos en la cabalgata serán representados por una mujer blanca, otra negra y una 'drag queen'.

El concejal de Ahora Madrid y presidente del distrito de Puente de Vallecas, Paco Pérez, ha indicado que habrá una carroza por la "normalización" de los derechos LGTBI y la expresión de "diversidad" de los derechos de este colectivo pero no contará con 'Drag Queen'.

A este respecto, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha escrito en su cuenta de Twitter que "una cabalgata de Reyes ha de ser simplemente lo que los niños esperan que sea, una cabalgata de Reyes".

Por su parte, el portavoz del PP en el Consistorio, Jose Luis Martínez-Almeida, ha expresado que los Reyes Magos de Vallecas "son un intento más de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por desnaturalizar la Navidad". "Apoyamos el día del Orgullo Gay y el resto de celebraciones, pero creemos que el Día de Reyes se ha de respetar como se respetaría cualquier festividad de otra religión, ha añadido.

Para Antonelli, esta cabalgata "es solo una representación más de la diversidad madrileña", con estas criticas, "están obviando otra realidad, que hay niños 'trans' y LGTBI".

"Me parece un escándalo que se quiera seguir tapando de bajo de las piedras la diversidad de los madrileños y la realidad de que hay niños LGTBI. No entiendo ese rajamiento de vestiduras, no me lo esperaba de Begoña Villacís; del PP sí. Espero que no se suba a la carroza de la 'Lgtbifobia'", ha criticado la socialista.

Además, Antonelli ha lamentado que se está considerando "algo pernicioso" o "algo malo" que haya una 'Drag Queen'. "Es una manifestación más del ser humano. Basta ya de ocultar, de tapar, de esconder como si fuera pernicioso", ha dicho.

Por otro lado, la parlamentaria socialista ha indicado que la 'Drag Queen' que participará en la cabalgata es amiga suya y que ha realizado "un montón de actuaciones y espectáculos con niños". "Son consecuentes cuando son espectáculos para niños y cuando son para mayores y sé que lo va a hacer para niños y lo va a hacer muy bien", ha concluido.