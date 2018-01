ERC teme que Junqueras no sea excarcelado y descalifica al Supremo

En ERC confían poco en que su líder Oriol Junqueras vaya a ser puesto en libertad tras la vista de apelación ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el próximo jueves. Consideran que las decisiones sobre los presos no son judiciales, sino políticas y trabajan con la previsión más pesimista. El portavoz republicano Sergi Sabrià sostiene ese diagnóstico y preconiza el entendimiento con la candidatura de Puigdemont para investir al fugado.

En declaraciones a la emisora de La Vanguardia, Sabrià se ha mostrado más que escéptico respecto a una hipotética excarcelación de Junqueras: "Lo que nos llega del entorno es que es poco probable que salga de prisión. Trabajamos pensando que Oriol no nos acompañará durante un tiempo".





Puigdemont, única alternativa

En esa tesitura, reconoce que "entre los partidos independentistas la propuesta ganadora es muy clara: la presidencia y el regreso de Puigdemont". También ha apuntado a que la negociadora de "Junts per Catalunya" y mano derecha del expresidente, Elsa Artadi, "sólo pone esa opción sobre la mesa", pero advierte que "no han explicado cómo lo conseguirán". Sabrià ha insistido, no obstante, en que a día de hoy no hay más alternativa que la de Puigdemont. Ha descartado además la repetición de las elecciones por una falta de acuerdo entre los partidos separatistas.

En cuanto al sesgo de la legislatura, el dirigente de ERC ha mostrado un lenguaje combativo. Su partido no renunciará nunca a la república y trabajará para su implantación. Citó como ejemplo la pretensión de aplicar leyes sociales tumbadas por el Tribunal Constitucional. "No pediremos permiso para aplicar esas leyes, ayudar a la gente y hacer políticas sociales", ha declarado en alusión a la ley catalana de pobreza energética.