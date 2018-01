La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado este miércoles que "no descarta absolutamente nada" ante las "dudas" de que los partidos independentistas puedan llegar a un acuerdo para formar Gobierno en Cataluña, y ha criticado que Carles Puigdemont pretenda ser un presidente "holograma".

"Si vemos que ellos no llegan a una investidura, cosa que no es nada fácil porque Puigdemont está fugado", ha explicado, "vamos a ver y desde luego que no descartamos absolutamente nada".

En declaraciones a Onda Cero, Arrimadas ha insistido en que Cs "va a luchar primero" por lograr la presidencia del Parlamento de Cataluña, que se constituye el 17 de enero, pero que su partido, posteriormente, "no descarta absolutamente nada" si la formación de un gobierno independentista es "difícil".

"Si no se ponen de acuerdo, estaremos ahí" pero "hay que saber qué harán, porque no está nada claro que se pongan de acuerdo JxCat y ERC. Hay que ver si habrá acuerdo, porque esto lo determinará todo", ha argumentado.

En este sentido y preguntada sobre por qué no plantea su investidura, ha señalado que se trata de un "tema procedimental" porque primero deben constituirse el Parlamento catalán y la Mesa, si bien también ha admitido la dificultad evidente de sumar el número suficiente de diputados para que la investidura saliese adelante.

La Mesa



Arrimadas ha defendido así la necesidad de plantear en cada momento "cuál es la mejor estrategia" para que Cataluña recupere el "sentido común" y, en este sentido, ha recalcado que el primer paso es intentar que Ciudadanos presida la Mesa de la cámara catalana o logre la "mayor representación" posible en este órgano, antes de abordar el debate de investidura y la presidencia de la Generalidad.

Para ello, Ciudadanos, el partido ganador en las catalanas del 21-D, ya ha iniciado conversaciones con otros partidos de cara a la configuración de la Mesa, según ha explicado la líder de la formación naranja en Cataluña.

Respecto a la declaración de mañana del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ante el Tribunal Supremo, Arrimadas no ha querido pronunciarse si sería bueno para Cataluña que permanezca en prisión o sea excarcelado, porque estas manifestaciones podrían suponer una "injerencia política" sobre las resoluciones judiciales.