El PSOE rechaza la prisión permanente revisable para el asesino de Diana Quer

El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Juan Carlos Campo, ha rechazado este miércoles que se aplique la prisión permanente revisable al asesino confeso de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey alias 'El Chicle', al mismo tiempo que ha defendido la derogación de esta reforma, que se introdujo en el Código Penal en 2015 con la mayoría absoluta del PP.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, ha argumentado que es una pena "innecesaria" y "una contradicción en sí misma": "Lo que es permanente no es revisable y lo que se revisa no es permanente", ha defendido, recalcando que esta medida no endurece las penas y solamente ha aportado "populismo punitivo".

El asesino confeso de la muerte de Diana Quer puede enfrentarse a la prisión permanente revisable si, una vez concluya la investigación, se le acusa de asesinato y agresión sexual previa al fallecimiento de la joven madrileña. Pero el socialista se ha mostrado contrario a su aplicación, insistiendo en que "no tiene una duración mayor porque obliga a la propia ley a revisarla".

Asimismo, ha apuntado que el sistema penal que se aplicaba desde 2002 "puede llevar al cumplimiento íntegro como mínimo de 25 años": "Hemos ganado muy poco o no hemos ganado nada", ha lamentado. En esta línea, ha aseverado que con el método anterior "se podrían cumplir muchos más (años), pero el condenado tenía la certeza de cuándo podía obtener la libertad condicional y podía acceder a una serie de beneficios penitenciarios": "El derecho penal tiene un elemento básico que es la certeza", ha añadido.

Esta legislatura, en la que el PP ha perdido la mayoría absoluta, el Congreso de los Diputados ha comenzado el procedimiento parlamentario para derogar la última reforma del Código Penal. La oposición coincide en que la medida --únicamente respaldada por el PP y por UPN-- no cumple los principios constitucionales de reinserción social y reeducación de los delincuentes. "Las penas, por muy largas que sean, tienen que ir encauzadas a la propia resocialización", ha argumentado Campo al respecto.

Además, ha defendido que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es el encargado de definir cuándo se debe revisar una pena de ese tipo y, en este sentido, ha hecho hincapié en que este órgano se está pronunciando en contra de esta medida.

El socialista ha destacado el ejemplo de Francia, donde un "violador múltiple en prisión permanente revisable no dura más de 15 años sin que su pena sea revisada", y ha añadido que en España "se podrían cumplir muchos más" sin esa medida. Además, ha recalcado que "en el imaginario colectivo" dicha pena significa que se retira a una persona "de la circulación, para siempre" cuando, según ha aclarado, "no es verdad".

"Salvo introducir indeterminaciones en el sistema que nunca fortalecen al sistema democrático, un delincuente no va a cumplir más años porque ya el sistema anterior era tan duro que permitía unos derechos absolutamente similares", ha indicado.

Campo ha dicho sentir "alivio" tras la aparición del cadáver de la joven madrileña tras casi año y medio desaparecida porque el presunto culpable será sometido a la justicia. Eso sí, ha reiterado que "la finalidad de una pena debe ser responsabilizar al culpable pero también resocializar al delincuente.

Ciudadanos, por el cumplimiento íntegro

Ciudadanos ha defendido hoy que se impulse el cumplimiento íntegro de las penas en determinados delitos y que se reforme con tal fin la ley penitenciaria, mientras duda de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se ha referido a este debate reabierto por el caso de Diana Quer en una rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del partido naranja.

Villegas ha considerado que el cumplimiento íntegro de las penas es más efectivo que una prisión permanente revisable que plantea problemas de constitucionalidad y habrá que esperar a que resuelva sobre este asunto el Tribunal Constitucional.

Por eso ha defendido que Ciudadanos se abstuviese el pasado mes de octubre en el Congreso cuando salió adelante una proposición de ley del PNV para tramitar la derogación de la prisión permanente revisable, que aún está pendiente en la Cámara Baja.

José Manuel Villegas ha recordado que Ciudadanos defendió en su programa electoral el cumplimiento íntegro de penas para determinados delitos, y ha señalado que "hay criminales que merecen que se cumpla íntegramente" su condena, que puede llegar a los treinta o cuarenta años según el Código Penal.

Por eso considera más efectiva una reforma de la política penitenciaria que permita dicho cumplimiento íntegro, y ha señalado que cuando se tramite la citada propuesta de derogación de la prisión permanente, Ciudadanos mantendrá la misma posición que en octubre, por lo que se abstendrá y propondrá esta otra reforma.