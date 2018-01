Santiago González y la "puta" de la cabalgata podemita

El Mundo: "La Guardia Civil denuncia trabas legales para resolver crímenes". Al margen de estas denuncias, dice el editorial que "para la ciudadanía es un consuelo que los investigadores no hayan cejado nunca en su intento de resolver el caso. Que El Chicle esté detenido y la familia de Diana haya recuperado el cuerpo de la joven muestra la eficiencia de la Guardia Civil". Pues eso, buen trabajo y enhorabuena. En estas fechas no podía faltar la típica polémica por las cabalgatas podemitas. Este 2018 nos trae la de Vallecas con drag queen. Santiago González dice que "la cuestión es cargarse la tradición cristiana como sea y donde sea. Invocarán la visibilidad, aunque no sé qué puede ganar la visibilidad de las mujeres su representación por una caricatura. Pero a nuestra izquierda todo le viene bien para su conventillo ideológico, sin reparar si lo que lleva al hombro es una puta". Hala Santiago, a la pira de las redes sociales.

El País dice que "la Guardia Civil sospechó del asesino de Diana Quer desde noviembre de 2016". Y algo inaudito. "El PP presiona a Ciudadanos para que pacte con Podemos en Cataluña". ¿Se les ha ido la pinza o la mano con las copas navideñas? La pataleta PP les está haciendo delirar a los del PP. Antonio Elorza se queja de que "los constitucionalistas nunca establecieron un grado mínimo de entendimiento (…) Lo más importante es desgastar al competidor". Le recuerdo, señor Elorza, que Iceta el sectario dijo que nunca apoyaría a Arrimadas. Y Podemos que no lo haría ni sometidos a tortura. Sólo Cs dejó claro que apoyaría la lista constitucionalista más votada, esa memoria, señor Elorza, cuídela un poco más.

ABC dice que "la Fiscalía se opondrá a liberar a Junqueras para que no reincida". "Arrimadas espera que presos y huidos dejen sin mayoría al secesionismo". La cosa parece harto complicada, pero el editorial insiste en que hay que dar caña, mantener "la confrontación democrática y política contra el independentismo". Que habrán ganado en escaños, pero "en términos políticos los resultados emplazan a los constitucionalistas a seguir ofreciéndose como alternativa al separatismo y a preservar los mensajes que han calado en buena parte de aquella Cataluña silenciosa o silenciada". Mientras los separatas se dan de tortas a ver quién y cómo, si vienen o van, a dar la lata todos los días. "Es el momento de mantener movilizado al electorado no nacionalista de forma activa, para que se vea su voto, aunque no vaya a cambiar la mayoría parlamentaria sí puede servir para escribir el futuro de Cataluña de otra manera, sin el monopolio nacionalista generado en las cuatro últimas décadas". Que no parezca que han sido derrotados por que no lo han sido, así que hala, a dar la tabarra. A ver si ahora van a ser los propios partidos antinacionalistas los que silencien a su electorado.

La Razón abre con la ultimas palabras del asesino antes de entrar en prisión. "¡No tengo perdón de Dios!", mira que no contar con la profesionalidad de la Guardia Civil. Marhuenda también critica las cabalgatas podemitas y separatistas. "No se detienen ante nada (…) Su fin no es otro que acabar con la inocencia de ideologizar a los niños". Abel Hernández dice que lo de Cataluña "sólo se arreglará por cansancio, con el paso del tiempo y la eliminación política de los principales implicados. Hay que esperar a que pasen dos o tres generaciones. Y en eso de esperar Rajoy juega con ventaja sobre Arrimadas o Puigdemont". ¿Tres generaciones? ¿Rajoy estará ahí dentro de tres generaciones? ¿Es Rajoy inmortal? ¿Estos de La Razón tienen sentido del ridículo o su adoración por Rajoy les nubla el entendimiento?

La Vanguardia dice que "ERC presiona a Puigdemont para que aclare ya su futuro". Godó saca bandera blanca. "Catalunya no puede seguir sujeta al dictado de la mitad de su población". Que el 155 ha devuelto la normalidad a esta región lo demuestra que vuelven a pedir pasta. "Rajoy tiene que dotar con los recursos que corresponden a un pueblo que aporta dos veces más de lo que recibe a las arcas del Estado", dice Lluis Foix. Y un cuerno, señor Foix, hace años que Cataluña lo único que hace es chupar del Estado para financiar el independentismo robando al resto de los españoles. Ya no cuela.