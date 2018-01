El nacionalismo aterrorizado ataca Tabarnia a cañonazos: "Navega viento en popa"

El Mundo nos da un susto morrocotudo: "Junqueras: 'Me clavo en el pecho la espada que ya no me me servirá para combatir'". Ay, mi madre, esperemos que los servicios sanitarios de Estremera hayan llegado a tiempo, lo que nos faltaba para el martirologio. Dice la información que la frasecita de marras es de Pessoa, pero el golpista "la cita para narrar cómo es su estado de ánimo en la cárcel". Puf, pues más que trasladarle de prisión a lo mejor habría que llevarlo a la unidad psiquiátrica. Y mientras, su compinche de correrías golpistas sigue de juerga en juerga en Bélgica pero tampoco anda mucho mejor de la azotea. Dice Raúl del Pozo que "sugerir que Puigdemont actúa como un megalómano con trastorno de personalidad no sería una ardid chequista sino una deducción lógica (…). Un Puigdemont trastornado que aún cree que manda, exige la liberación de los presos". Como un cencerro. "Estamos ante un mentecato que aspira a que se rinda el Estado que lo ha borrado como ciudadano que pueda dedicarse a la política. Y un solo zumbado no sería un conflicto, el conflicto es que le den cuerda al muñeco los de su partido y cientos de miles de personas que le votaron". Vamos, que hay un ejército de zumbados sueltos en Cataluña, habrá que tomar medidas. Un "ilustre catalán de los que no han perdido la cabeza" que ha encontrado Raúl le ha contado que "correrán las listas y no se elegirá a nadie que esté procesado". Y preguntado por "las relaciones Puigdemont-Junqueras" le contesta: "Se odian a muerte". Pues vaya panorama, dos trastornados odiándose mutuamente y disputándose el mismo puesto, más vale que pongan las espadas y todo utensilio cortante a buen recaudo, no vayamos a tener una desgracia.

El titular de El País sobre el paro bien podría habérselo dictado Podemos. "Más del 90% de los contratos de 2017 fueron temporales". Hombre, siempre será mejor trabajo temporal que parado para siempre, digo yo. Aunque la noticia de portada que me deja seriamente preocupada es que "la Legión se pone a dieta". Resulta que "la unidad de élite impone a sus 3.000 militares un plan para combatir el sobrepeso", vaya por Dios. "No todos los legionarios tienen el torso musculado como los de las fotos que hace unos meses recibieron múltiples piropos en las redes sociales", cuenta Miguel González con gran pesar. Algunos están gordos "y eso no casa con el espíritu de la unidad de élite de la infantería española, que presume de tener el cuerpo 'más veloz y resistente'. Conscientes del problema, los responsables de la Legión ha decidido 'reaccionar con prontitud'". Menos mal que los jefes sí están en forma, si les dejan lo mismo se zampan hasta la cabra. ¡A verduritas!, como todo hijo de vecino después de Navidad.

ABC dice que "España planta cara al paro". Aunque la pequeña región del norte, Cataluña, "se arruina", dice el editorial. "¿Qué nuevos desastres tienen que producirse en la economía regional para que los dos millones de catalanes que votan al independentismo asuman que su opción equivale a la ruina de toda Cataluña?", se pregunta. "Ya no puede decirse que el electorado nacionalista en Cataluña esté engañado (..) Ya no hay responsabilidades ajenas a la responsabilidad de cada votante catalán que ha optado por el separatismo". Pues es que parece que hay un porrón de gente dispuesta a comer berzas, según ha dicho varias veces Pepe García Domínguez. Así que, mientras las empresas se vayan a otros lugares de España, que se cumplan sus deseos. Pudiera ser que anden necesitados de una dieta estricta, como la Legión.

La Razón dice que "Puigdemont iría a elecciones antes de que Junqueras sea president". Pues sí que le odia, sí. Y anda suelto. Cuenta El Submarino de Marhuenda que Tabarnia tiene de los nervios a los separatas. "Sonaba a broma" pero "lleva camino de convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para los secesionistas. Lo que ya ha podido comprobar el independentismo es el boom de Tabarnia. Hasta el punto de multiplicarse las iniciativas a través de las redes sociales de venta de toda suerte de merchandising", y de eso saben bien los indepes. "Las ventas han crecido de forma imparable durante estas fiestas. Ya es posible hallar webs dedicadas en exclusiva a comercializar estos productos". Los tabarneses han tenido de quién aprender.

Que Tabarnia tiene histérico al nacionalismo queda claro en La Puntilla de La Vanguardia. "Paternidades de Tabarnia", dice. El periódico nacionalista reconoce que la nueva región "navega viento en popa", por lo que lanza un duro ataque a cañonazo limpio intentando atribuir la "paternidad" del invento a un "concejal del PP". En concreto, Alberto Fernández. Ya le gustaría a alguien del PP tener tanto ingenio e imaginación. Buen intento, Godó, pero no cuela. También está de los nervios el periódico por la cuestión económica. "El impacto de la crisis soberanista se ha traducido en la destrucción de 2.188 empleos cuando el año pasado crecieron en 10.659. Es urgente revertir esta tendencia", dice el padre del golpe en Cataluña. Felices berzas, señor Godó, en Madrid, donde la economía también va viento en popa en parte gracias a usted, nos comeremos un buen roscón de Reyes a su salud.