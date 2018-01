Tabarnia irrumpe en el callejero de Badalona

"Carrer de BDN no es independentista", "Carrer Adéu República", "Carrer del No" y "Carrer de Tabarnia" son algunos de los letreros que han aparecido durante la pasada noche en las calles de Badalona. Unos desconocidos han tapado los nombres de las calles con una nueva propuesta de callejero que es un homenaje a la nueva entidad territorial de Tabarnia, la suma de la mayor parte de las provincias de Barcelona y Tarragona, que tanto irrita a los nacionalistas. Así, las calles de Sant Pere y la del Mar son las dos vías dedicadas a Tabarnia, mientras que la calle de Santa Teresa ha pasado a llamarse "del No"; la de Ribas i Perdigó es la de "Adeu República" y la de la Piedad, la del "No a la independencia".

Tapar las placas de las calles con nombres de los presos del "procés", rebautizar plazas con la fecha del 1 de octubre, empapelar los muros y pintar en los pasos de cebra lazos amarillos son prácticas habituales del activismo separatista. Los partidarios de Tabarnia en Badalona no sólo utilizan los argumentos nacionalistas para justificar la independencia de los independentistas sino que también han adoptado sus métodos de propaganda mural con esta iniciativa que los independentistas no han dudado en tachar de "vandalismo".