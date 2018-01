Proponen una "marcha verde" independentista para investir a Puigdemont

Un mensaje en el que se anima a organizar un gran recibimiento a Puigdemont arrasa en los grupos separatistas de "whatsapp". Se trata de un texto en el que se pide a los independentistas que presionen a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium y los Comités de Defensa de la República (CDR) para que convoquen una suerte de "marcha verde" del independentismo consistente en una caminata de Perpiñán a Barcelona (190 kilómetros), con paradas en Gerona y Mataró.

El contenido del mensaje provoca serias dudas en muchos independentistas. Para empezar, se les habla de un trayecto a pie que comenzaría la víspera de la constitución del "Parlament", el 16 y desde Perpiñán. Se haría noche en Gerona, en un pabellón ferial, y se reemprendería la marcha a las nueve de la mañana al objeto de llegar sobre las siete de la tarde frente a las puertas de la cámara autonómica.

"Rodeado (Puigdemont) por cientos de nosotros, el Estado español no podrá evitar su investidura" reza el mensaje. Los proponentes parecen no tener muy claro que el 17 no está prevista la sesión de investidura. Tampoco parece muy factible recorrer a pie los cien kilómetros entre Gerona y Barcelona en sólo diez horas. Sin embargo, no falta entusiasmo. Se apunta que el alojamiento y la cena en Gerona están pendientes de concretar el precio, pero se tiene claro que los agricultores facilitarán los productos para la comida que se celebrará en Mataró.

"Después de desayunar a las nueve de la mañana saldremos de Gerona (según la demanda puede que se contraten autocares para unirse a la comitiva desde allí). Comeremos en Mataró con productos de la tierra facilitados por los agricultores del Maresme", afirma el mensaje.

El destino final, la investidura: "A las siete de la tarde llegaremos al 'Parlament', donde será investido nuestro presidente y único representante de la soberanía de nuestro pueblo. Y allí lo defenderemos y blindaremos".

Uno de los alicientes de la marcha catalana es, según sus anónimos promotores, un sorteo entre los participantes para asistir al pleno. El texto concluye con un aviso: "Imprescindible confirmar la participación en los grupos locales, sólo así lo haremos posible". No obstante, la convocatoria suscita numerosos interrogantes entre sus destinatarios y el primero, si Puigdemont está dispuesto a regresar, tal como prometió en campaña.