El director de la DGT rectifica: ahora dice que el colapso no fue sólo culpa de los conductores

Rectificación del Ejecutivo. El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha matizado este lunes sus declaraciones anteriores en las que culpaba a algunos conductores por "no enterarse" de las advertencias de circular con la nevada que provocó el colapso de la AP-6 para decir ahora que"no fue culpa exclusiva de los conductores" sino una circunstancia más. En este sentido, prácticamente al mismo tiempo, Fernando Martínez-Maillo se sumó al giro político. Además de pedir disculpas, el número tres del PP rehusó culpar a los conductores en una entrevista en TVE.

En declaraciones en diversas cadenas de radio, el máximo responsable de la DGT ha pedido disculpas por los fallos que se han podido cometer", pero ha dejado claro que la responsabilidad de lo sucedido en la AP-6 es de la empresa concesionaria. "La empresa concesionaria decide si hay que abrir o no la autopista al tráfico. Todas las circunstancias se aclararán en el expediente informativo que ha abierto el Ministerio a Abertis", ha asegurado en una entrevista en Onda Cero de la que se hace eco EFE, donde también ha defendido que "muchos conductores no tomaron la decisión acertada al salir a la carretera el sábado por la tarde porque se avecinaba una gran nevada".

Serrano ha insistido en que los conductores tenían la "suficiente información" de las advertencias de nevada desde el viernes por la mañana. No obstante, en varias emisoras el director de Tráfico ha aclarado que en sus declaraciones de ayer no señalaba únicamente a los conductores como responsables del colapso del sábado. "No fue culpa exclusiva de los conductores, quiero matizar mis palabras, fue una circunstancia más de las muchas que se dieron", entre ellas la "nevada excepcional" que cayó el día 6 unida a la operación retorno de vacaciones de Navidad.

Reunión con Zoido

Precisamente, este lunes por la tarde, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha convocado una reunión del Comité Estatal de Coordinación para analizar las actuaciones llevadas a cabo por parte de los organismos y empresas implicados durante el temporal de nieve que azota desde hace dos días la península.

A la reunión asistirá el director de Tráfico, el general jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el director general de Carreteras, el director general de Protección Civil y Emergencias, el director general de Política de Defensa/UME y un representante de la AEMET.

De la Serna insiste con la concesionaria

El Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha insistido este lunes en la responsabilidad de la concesionaria de la AP-6 por la gestión de la crisis de la nevada. En declaraciones a los periodistas en Avilés (Asturias), recogidas por Europa Press, ha señalado que la N-6, que circula en paralelo a la autopista de peaje, estaba abierta y que desde Adif se trabajó para que la nieve no obligara a cancelar viajes en tren.

"Puedo enseñarles la lista interminable de acciones que se realizaron para que no hubiera afecciones al sistema ferroviario y hemos conseguido que se mantuviera en todo los lugares, menos en uno", ha indicado el ministro. También ha dicho que "la nevada fue lo suficientemente importante, lo que unido a la situación de bloqueo imposibilitó el uso de máquinas quitanieves".

"Todos tenemos parte de responsabilidad"

Por su parte, el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, ha reconocido que la gestión del temporal de nieve en la AP-6 no se ha realizado "correctamente". "Nuestro objetivo es que esto no suceda y si ha sucedido es que las cosas no se han realizado correctamente", ha señalado Gómez-Pomar, que también asume la parte de responsabilidad del Gobierno en lo sucedido este fin de semana: "Todos tenemos una parte de responsabilidad en esto".

Según Gómez-Pomar, es el concesionario de autopistas junto con la DGT la que toma las decisiones de si se cierra o se abre la autopista, mientras que "el Ministerio de Fomento no interviene en esta decisión". "Todos los elementos de información debe ser una información que debe proporcionar el concesionario, y los cortes, las aperturas y los cierres es una decisión que toma el concesionario junto con la DGT".

Ante las críticas sobre el proceso, el secretario de Estado sostiene que la intervención del ministro se produjo cuando Fomento recibió "toda la información necesaria". "Dependíamos de la información que nos tenía que trasladar Iberpistas -justifica-. No se trata de no explicar sino de esperar a tener una información que en este caso dependía del concesionario".

Sobre el expediente informativo que abrirá Fomento por la gestión de lo ocurrido, el secretario de Estado ha apuntado que la información es aún "provisional" y que el Gobierno pretende recabar información del despliegue de todas las máquinas quitanieves para saber dónde han estado trabajando. Pese a ello, el secretario de Estado ha pedido disculpas a los afectados: "Permítame que muestre mi respeto y mis disculpas a todos los ciudadanos que han tenido que pasar una noche tremenda en los coches y que lo lamentamos profundamente y ojalá no se hubiera producido esta circunstancia".