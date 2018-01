Salou multa con cien euros a quienes colocan lazos separatistas.

Primera multa por colocar lazos amarillos en las vallas de un colegio. Ocurrió el domingo por la noche en Salou y afecta a al menos siete componentes del Comité de Defensa de la República (CDR) de la localidad. Una patrulla de la policía municipal identificó y multó a estos individuos por colocar lazos amarillos en las vallas del Instituto Marta Mata de la ciudad en protesta por el encarcelamiento de Oriol Junqueras, Joaquim Forn (el exconsejero de Interior) y los Jordis.

Los agentes alegaron que la acción reivindicativa, generalizada en toda Cataluña, va contra las normativas municipales. En concreto, contra la ordenanza de convivencia y civismo que impide colocar pancartas, carteles y otros elementos propagandísticos en el mobiliario urbano.

El CDR de Salou ha difundido vía Twitter la sanción, acompañada por imágenes de la valla del centro escolar con los lazos amarillos que les han costado cien euros a cada uno de los participantes en el anudado. Se queja la célula de que no ha deteriorado ningún equipamiento y de que el color amarillo no está prohibido.

Avui la policia municipal de #Salou ha aixecat acta i imposat multes de 100€ per persona a membres del @CdrSalou per penjar llaços grocs. No s'ha malmès cap equipament i el color #groc no està prohibit!#HolaDictadura #NiUnPasEnrere #LlibertatPresosPolítics #CDRenXarxa pic.twitter.com/UlMNeUhDT1