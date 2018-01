Puigdemont y Junqueras presentan sus credenciales en el 'Parlament'; Mundó deja la política

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han presentado las credenciales en el Parlamento catalán como diputados de la próxima legislatura, a poco más de una semana de que se constituya la Cámara, el 17 de enero, según fuentes de ambas candidaturas.

Fuentes de Junts per Catalunya han explicado que los cargos electos de esta candidatura han registrado ya en el Parlament las credenciales como diputados, incluidas la de Puigdemont, con la excepción de los ex consejeros de Enseñanza y Cultura Clara Ponsatí y Lluís Puig, respectivamente, que se encuentran en Bruselas.

Sin embargo, el hecho de que estos no hayan presentado las credenciales no significa que hayan renunciado a su acta de diputado, ya que disponen de plazo hasta antes de la constitución oficial del Parlamento catalán la próxima semana, según las citadas fuentes de Junts per Catalunya.

En cambio, quien sí ha renunciado a su acta de diputado ha sido el exconseller de Justicia Carles Mundó, que fue elegido como parlamentario de ERC en las elecciones del pasado 21 de diciembre.