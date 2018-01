Arrimadas sobre el acuerdo Puigdemont-ERC: “Cumplir el reglamento no se acuerda en Bélgica comiendo mejillones”

Inés Arrimadas ha reaparecido este miércoles en el Parlamento de Cataluña, donde ha ofrecido su primera rueda de prensa de 2018. La líder de Ciudadanos, el partido con más escaños de la nueva cámara autonómica, ha asegurado que el expresidente Carles Puigdemont y ERC no pueden situarse, con su acuerdo para investir al primero, por encima de las normas que regulan el parlamento autonómico: "Yo quiero recordar que el cumplimiento del reglamento no se acuerda en Bélgica comiendo mejillones. El cumplir el reglamento, o no, no es algo que se puede decidir en Bélgica huido de la Justicia".

Arrimadas ha dejado claro que, a su juicio, la investidura del próximo presidente catalán no puede tener lugar a distancia: "Ya está bien del ridículo que están haciendo y proponiendo los señores de los partidos independentistas. Ya está bien de quitar más seriedad y más legitimidad al Parlament de Cataluña. Los catalanes nos merecemos que esta institución vuelva a tener la legitimidad y el respeto que nunca debería haber perdido".

Para la líder naranja, el candidato de Junts Per Catalunya "no puede ser presidente de la Generalitat sin estar en Cataluña, sin cumplir con las resoluciones judiciales, estando huido de la Justicia". Se trata, ha asegurado, de una "ocurrencia", el pretender hacer una investidura por vía de "skype o de holograma".

Críticas a Mas y Podemos

Arrimadas ha arremetido también contra Podemos por haber cerrado la puerta a que el diputado de Ciudadanos , José María Espejo, pudiera ser el próximo presidente del Parlamento catalán: "Podemos ha vuelto a cerrar la puerta a que vuelva al sensatez a Cataluña. Ha cerrado la puerta a que haya un cambio de verdad y que no revivamos de nuevo la legislatura pasada".

Por otra parte, la líder del partido mayoritario en Cataluña ha tenido unas palabras de despedida para Artur Mas, tras su dimisión como presidente del PDeCAT: "Se va a su casa con la sombra del Caso Palau, se va a casa después de una derrota electoral, porque en estas elecciones ha ganado Ciudadanos y en la que él mismo ha reconocido que no hay mayor para la independencia. Ojalá que el señor Mas hubiera tomado estas decisiones hace muchos años porque nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento".