Abren al tráfico la AP-6 tras retirada de camión volcado

Las autopistas de peaje AP-6, AP-61 y AP-51 han vuelto a abrir al tráfico tras retirar hasta un área de servicio el camión cisterna de propano que había volcado en la AP-6, en el término de San Rafael (Segovia), y se encuentra a la espera de trasvasar la mercancía.

Pasadas las 17.30 horas operarios de la empresa Iberpistas, con la colaboración de los bomberos de Segovia y de la Guardia Civil, han logrado retirar de la calzada el camión que obstruía la vía y que ha dejado cortadas las tres autopistas desde pasadas las once de la mañana, han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los bomberos habían logrado sellar la fisura que contribuía a la fuga del gas, pero todavía no se ha trasvasado el propano a la cisterna de otro vehículo pesado, tal y como marca el protocolo. No obstante, las mismas fuentes han confirmado que "no existe riesgo para las personas ni para el medio ambiente".

Los vehículos pueden circular con normalidad aunque todavía existen retenciones y tráfico lento en la N-VI entre los kilómetros 55 y 77 y en la AP-6 en sentido A Coruña entre el 52 y el 47, según la DGT.