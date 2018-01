"Nosotros estamos trabajando, entendiendo también que los días de Navidad son días para estar con la familia, para poder hacer esas visitas, esas cenas, esas comidas que todas las familias en España han hecho", así ha respondido este miércoles la portavoz de Podemos Irene Montero a la pregunta"¿dónde está Pablo Iglesias?".

El líder de Podemos lleva más de tres semanas sin aparecer en un acto público desde que el pasado 20 de diciembre participase en Valencia en un acto homenaje a víctimas del franquismo y después de que el pasado día 19 de diciembre acompañase a Xavier Domènech en el cierre de campaña de Cataluña en Común.

Desde Santa Coloma de Gramanet, Iglesias intentó conseguir los últimos votos por todos los medios. Atacó a los constitucionalistas, a los separatistas, hizo un llamamiento a los indecisos e incluso apeló al "instinto de clase". Esta apelación no surtió efecto a tenor de los 8 escaños que lograron los comunes el 21 de diciembre. Fracaso sobre el que Pablo Iglesias todavía no se pronunciado.

Ha sido el diputado Rafael Mayoral el que ha representado al partido morado tanto en la rueda de prensa que dio Podemos para valorar el año 2017 así como en la reunión del Pacto Antiyihadista del pasado mes de diciembre.

La última entrevista de Iglesias data del pasado día 15 de diciembre en la radio catalana RAC 1. Ese mismo día, por la tarde, ofreció unas declaraciones en el Congreso para presentar la "ley de cambio climático de Podemos" con la que pretenden "acabar con los escépticos". Rueda de prensa en la que no se pudieron realizar preguntas ya que el secretario general morado llegó y se marchó por la puerta de atrás.

Haciendo un informe

Desde Podemos explican que "Pablo Iglesias está preparando un informe para el Consejo Ciudadano Estatal", la reunión al completo del partido, que celebran este sábado 13 de enero. "Está trabajando en el informe desde que ha vuelto de Navidad", aseguran. Al líder de Podemos se le ha podido este miércoles por el Congreso donde tiene su despacho pero, por ahora, no ha hecho declaraciones.

"En el informe se va a hacer balance del año pasado y propuestas para el curso que viene y queremos poner las expectativas en este informe", insisten en el partido morado. Por ello, no se esperan declaraciones del líder de Podemos hasta el próximo sábado.

El que no está es Sánchez

Hasta entonces, Podemos continuará negando la ausencia de Pablo Iglesias como ha hecho esta mañana Irene Montero afirmando que "no ha dejado de aparecer en ningún momento".

El partido de los círculos no reconoce esta "desaparición" de su líder. En cambio, creen que el que está ausente es el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Según ha asegurado la cooportavoz de Podemos Noelia Vera en la rueda de prensa celebrada tras la primera Ejecutiva del año de Podemos, en la que se supone que ha estado presente Pablo Iglesias, "Pedro Sánchez ha demostrado que ya no está pero no solamente porque no está presente, lleva ausente demasiado tiempo siendo el secretario general de un partido y además estando fuera del Congreso absolutamente imposibilitado para posicionarse políticamente con respecto a demasiados temas".

Declaraciones sorprendentes ya que Sánchez participó este mismo martes por la mañana en un desayuno informativo en el que anunció sus propuestas sobre impuestos a la banca.