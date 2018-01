Con un Pablo Iglesias apartado del foco mediático desde hace tres semanas, este miércoles Pablo Echenique ha comparecido tras la primera reunión de la Ejecutiva de Podemos en este 2018. El secretario de Organización morado ha realizado una reflexión sobre el fracaso de los comunes en las elecciones del pasado día 21 de diciembre en las que tan solo lograron 8 escaños. 20 días después de aquellos comicios, Echenique ha encontrado al culpable de la debacle de los comunes: los medios de comunicación.

"Si hubiera que hacer una autocrítica", ha comenzado Echenique, sería que Podemos no ha "sabido superar la barrera" de que "si Iglesias explica en Cataluña que una de las claves para decidir el voto tiene que ver con pensar que formaciones políticas están o no compradas por los grandes poderes económicos", ese mensaje "llegue a la ciudadanía". Y la culpa de que esto no suceda la tienen los medios.

"Es enormemente difícil que en un contexto polarizado como el de la cuestión catalana conseguir que los mensajes que uno quiere transmitir lleguen a la ciudadanía", ha asegurado el secretario de Organización de Podemos. "Esto no es un trabajo en el que dependa todo de nosotros, depende también de los profesionales del periodismo y de los otros actores políticos. Depende de por qué temas estén interesados, legítimamente por supuesto, los medios de comunicación y a qué temas decidan dedicar su espacio y también de las declaraciones de los demás agentes políticos que no somos nosotros", ha añadido.

La prensa y los mentirosos

Echenique ha explicado que "es enormemente difícil que si un día va Iglesias a Nou Barris y quiere hablar de cómo defender a la gente es multar a las eléctricas, ese mensaje acaba no llegando a la gente. Acabamos por no verla publicada por el uso legítimo de la libertad de prensa".

Este error de los medios de comunicación al trasladar su mensaje se suma, según Echenique, se suma a que ha habido partidos políticos que "han mentido". "Por poner un ejemplo, hoy o ayer Arrimadas volvió a mentir diciendo que estamos con los independentistas. No es noticia que Ciudadanos mienta. Lo ha hecho Albert Rivera desde la tribuna del Congreso de los diputados enseñando un mapa falso y mintiendo sobre un supuesto libro de texto catalán", ha terminado su reflexión.