Los padres de la Constitución rebajan las expectativas de reforma del PSOE

La primera, en la frente. La Comisión para el Estudio del Estado Autonómico, la gran apuesta de Pedro Sánchez para apaciguar los ánimos del secesionismo mediante una reforma de la Constitución, ha recibido este miércoles, en primer lugar, a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los tres padres vivos del texto de 1978, al que han seguido José Pedro Pérez-Llorca y Miquel Roca.

Ninguno de los tres ha dado alas a la tesis socialista de que la reforma constitucional tendría efectos taumatúrgicos sobre el conflicto entre distintas autonomías, o sobre la crisis abierta por el desafío separatista en Cataluña.

Para Herrero de Miñón, no convendría introducir el "polémico" término "federal" ni sería fácil cambiar el Título Octavo sin "afectar a todo lo demás"; para Pérez-Llorca, el modelo federal podría asemejarse, incluso, al de los Bálcanes, de tan célebre como horrible recuerdo y para Roca, el último en comparecer, los males del modelo autonómico no tienen por qué curarse con una modificación del texto alumbrado hace ahora cuarenta años, culminando la transición a la democracia.

Aseveraciones todas escuchadas en primera línea por el presidente de la Comisión, el veterano socialista José Enrique Serrano, y por la número dos de Sánchez, Adriana Lastra, quien ejercía la portavocía de su grupo y, tras el primer receso matutino, afirmaba ante la prensa: "Nosotros queremos un Estado federal español. El nuestro, propio, esa es nuestra apuesta. Que no es otra cosa que modernizar el Estado de las autonomías"

Herrero de Miñón apuesta por "mutaciones constitucionales"

El que fuera diputado de la Alianza Popular de Manuel Fraga en las Cortes Constituyentes ha abogado por pequeñas "mutaciones constitucionales" al modo, ha explicado a los miembros de la Comisión, de EEUU o Alemania. Unas modificaciones que evitarían abrir el melón de la reforma constitucional, para permitir, por ejemplo, que la Conferencia de Presidentes se reúna de manera más frecuente en el Senado sin tener que ser convocada por el presidente del Gobierno.

Ni siquiera sobre la reforma del Senado se ha mostrado Herrero de Miñón excesivamente entusiasta, subrayando que para hacer una cámara alta a imagen y semejanza del alemán, el peso de cada autonomía sería un asunto difícil de encajar: "El primer problema que surge es cómo se van a distribuir los puestos en el Bundesrat español. ¿Por población? ¿Por extensión geográfica? ¿Va a tener Madrid más senadores que cualquier otra comunidad, o va a ser Andalucía quien los tenga?".

José Pedro Pérez-Llorca cree que "no se dan las condiciones" para una reforma

Pérez-Llorca ha sido el segundo en ofrecer sus conocimientos en esta comisión territorial donde ha reconocido que en estos momentos no se dan las condiciones necesarias para realizar una reforma de la Constitución porque hay "mucha ira" en el contexto actual.

El segundo padre de la Constitución en comparecer ha asegurado que el debate en este momento no es "quien quiere más, si no hasta dónde podemos llegar y como lo podemos financiar" porque asegura que si no es muy difícil ponerse de acuerdo en cuanto a financiación autonómica se refiere.

El compareciente también ha mencionado la idea socialista de estado federal y ha pedido precaución con este término porque hay muchos modelos y "hay que ver cual nos interesa".

Sacando a relucir el precedente de la Constitución federal de la antigua Yugoslavia, estado donde "se quedaron sin recursos propios y toda federación que triunfe tiene que tener recurso propios, tiene que tener capacidad recaudatoria, no puede pedírselo a los estados. Ese es el camino que no debemos recorrer".

Miquel Roca ha asegurado que se pueden hacer cambios "sin reformar la Constitución"

Un enorgullecido Miquel Roca ha comenzado su comparecencia en esta comisión haciendo una síntesis de los 40 años de Constitución y ha resaltado su flexibilidad a los largo de los tiempos y su singularidad por seguir "garantizando la normalidad democrática e institucional después de tanto años".

Roca ha sido critico con los aspectos a mejorar del texto del 78 como el Senado, "seguramente donde más nos equivocamos es en el senado, no teníamos experiencia de senado", ha reconocido porque para él "no cumple la función territorial" que debería asumir.

Además, Roca a mantenido la línea de los otros dos comparecientes mostrándose reticente a la reforma de la Constitución pero no tanto a una reforma del modelo territorial porque "el modelo de organización territorial puede ser perfectamente revisable" pero, "la Constitución nos da mucho margen todavía para, sin necesidad de reforma, poder acometer cambios trascendentes en lo que pueda ser la organización territorial del estado".

Roca también ha querido hacer una leve referencia al conflicto catalán manifestando que "la diferencia no hace a nadie más importante" y "no genera privilegios" solo lleva a practicar el respeto "al diferente

A la espera de nuevos comparececientes en próximas jornadas, la jornada concluía como un jarro de agua fría a las pretensiones reformistas de los socialistas, que lograron sacar adelante la comisión el pasado otoño, en el contexto de la negociación entre el Gobierno y el primer partido de la oposición para la aplicación del artículo 155 en Cataluña.