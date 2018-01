Denuncian a TV3 por emitir el mensaje de fin de año de Puigdemont

El Grupo de periodistas Pi i Margall ha presentado una queja ante el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) por la emisión en el canal 3/24 de TV3 del discurso de Carles Puigdemont el pasado 30 de diciembre. Según esta asociación, que agrupa a informadores no nacionalistas, la televisión autonómica no debería haber emitido la intervención del líder separatista porque al haber sido destituido por el artículo 155 "no le corresponde hacer el discurso de fin de año que han ido haciendo tradicionalmente los presidentes de la Generalidad".

Además, apuntan que "el canal 3/24 no emitió en las mismas condiciones ningún mensaje de fin de año de ninguno de los otros candidatos o líderes políticos del resto de partidos que conforman el nuevo Parlament, pese a que incluso hay un partido que tiene más representación parlamentaria que el que lidera Puigdemont".

La entidad profesional alude en su queja que la emisión puede considerarse "una falta contra el principio de pluralismo que defiende el artículo 22 de la ley 11/2007 del 11 de octubre de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que regula los Principios generales de la Programación de la CCMA y contra el principio de pluralidad y el de acceso a los medios que defiende el Libro de Estilo de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en sus apartados 1.1.2.5.1. y 1.2.3.8.2 respectivamente".