La izquierda andaluza se enzarza en una bronca de grandes dimensiones tras los acontecimientos de Pedrera, una confrontación entre paisanos y rumanos por una colisión de coches. En un acto público, el alcalde de IU, Antonio Nogales, dijo que le gustaría ver a gente fusilada. La reacción del PSOE sevillano, pidiendo su dimisión inmediata, conduce a deducir que se refería a los rumanos responsables de los incidentes.

Nogales ha acusado al PSOE de la localidad de exacerbar los sentimientos racistas de la población y de utilizar los incidentes para medrar políticamente en el pueblo. El PSOE de Sevilla ha pedido la dimisión del alcalde de IU por contribuir a la tensión con expresiones de tal gravedad.

Nogales asegura que "había perdido toda esperanza en el PSOE de Pedrera y su grupo municipal pero seguía confiando en la cordura y sensatez de algunos socialistas, mucho más de su dirección provincial", al punto que esperaba que "llamara al orden a sus compañeros de Pedrera que han encabezado, provocado y apoyado los actos xenófobos y racistas que se produjeron el pasado fin de semana en los que además sus concejales animaron a la gente a desplazarse a mi domicilio para insultarme".

"Ironías de la vida, el PSOE de Pedrera me acusa de proteger a los rumanos, de darles dinero, de darles trabajo, de permitirles todo, de pagarles el agua y la luz... y Verónica Pérez me acusa de querer fusilarlos", añadió el alcalde y diputado provincial de IU, que subrayó que "la bajeza moral de esta mujer y del PSOE no tiene límites y no repara en intentar sacar tajada política de esta situación".

Un accidente de tráfico dio origen a agresiones y vandalismo

El día de Reyes, 6 de enero, tuvo lugar un accidente de tráfico en Pedrera, una localidad agrícola de la sierra Sur sevillana dominada políticamente por la izquierda más radical. Chocaron dos coches, uno ocupado por dos personas nacidas en Pedrera y el otro ocupado por tres personas de origen rumano pero residentes en el pueblo. Los rumanos, tras la discusión por la firma del parte de accidente, agredieron a los pedrereños y uno de ellos tuvo que ser conducido al Hospital.

Tras ello, tuvo lugar una concentración ante la Policía local en cuyas dependencias estaban detenidos los presuntos agresores y luego algunos de los asistentes causaron desperfectos en varios vehículos de ciudadanos de origen rumano residentes en Pedrera.

En medio de asambleas y redes sociales ardiendo en un debate sobre racismo y xenofobia, el alcalde Nogales pronunció su famosa frase en a que decía que a él "también le gustaría ver a gente fusilada", expresión que ha podido comprobarse al circular un vídeo en el que aparece diciéndola y pidiendo la aplicación de la Ley.



Verónica Pérez pide su dimisión

La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, pidió ayer la "dimisión inmediata" del alcalde de Pedrera y diputado provincial de IU, Antonio Nogales, por afirmar públicamente "delante de sus vecinos que le gustaría ver a gente fusilada", algo que Pérez consideró "irresponsable e incendiarias que agravan el clima de convivencia en el pueblo".

"El alcalde de Pedrera no puede seguir ni un minuto más en el cargo tras sus declaraciones irresponsables e incendiarias", exige la dirigente provincial socialista en un comunicado.

Según Pérez, es inadmisible que "un alcalde le diga a sus vecinos que le gustaría ver a gente fusilada" y "no se pueden tolerar unas afirmaciones tan radicales de un representante público que, en un momento tan delicado como el que vive estos días el pueblo de Pedrera, debería trabajar para rebajar la tensión y no echar más leña al fuego".

"Las palabras del alcalde de IU empeoran el clima de convivencia en el municipio. Antonio Nogales tiene que dimitir", ha insistido la dirigente provincial socialista, quien ha pedido asimismo a Izquierda Unida "que reaccione y deje claro que condena y reprueba las palabras del alcalde de Pedrera, que incitan al odio y a la violencia".

Pero el aludido Antonio Nogales (IU), ha criticado la "bajeza moral" del PSOE y de su secretaria provincial en Sevilla, Verónica Pérez, por "intentar sacar tajada política" de la situación que se vive en el municipio tras los altercados del pasado fin de semana pidiendo su dimisión por sus manifestaciones en una asamblea con vecinos.

Nogales ha replicado a Verónica Pérez que realizó estas manifestaciones en el marco de una "asamblea complicadísima" ante una "multitud enfurecida dirigida por sus compañeros del PSOE local" con la única intención de "poner en contradicción los intentos de algunos vecinos de tomarse la justicia por su mano, entre ellos los concejales del PSOE".

Nogales ofrecerá hoy una rueda de prensa a las 10,30 horas en la Diputación de Sevilla junto al coordinador provincial de IULV-CA, Manuel Lay, para "rebatir y criticar la tergiversación que desde el PSOE" están haciendo de su intervención en la asamblea vecinal.

A primeros de enero de 2017 había en Andalucía 82.520 rumanos, principalmente en Almería (25.684) y Huelva (13.905). En la provincia de Sevilla constan oficialmente 10.160 rumanos residentes, muy especialmente en zonas rurales. Es la segunda comunidad de origen extranjero, tras la marroquí que continúa a la cabeza con 131.296 residentes en Andalucía.