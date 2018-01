El nacionalismo prepara los 'tanques' para irrumpir en Tabarnia

El Mundo dice que "Junqueras considera ilegal que se pueda ser president a distancia". Junqueras hablando de ilegalidades. Este tío tiene una cara de cemento armado. Denuncia el editorial que "la investigación alrededor del 1-O acredita que las autoridades catalanas tuvieron el descaro de recurrir a las ayudas del Estado el FLA para costear una votación que vulneraba el marco constitucional", qué sorpresa. Que robaran el dinero de todos los españoles para el referéndum "refuerza la argumentación para sustentar el delito de malversación de fondos públicos pero también deja al descubierto la debilidad de los mecanismos de fiscalización del Gobierno". ¿Debilidad? Qué raro, con los ciudadanos normales los mecanismos de Hacienda funcionan con gran precisión. Por cambiar de tema, "Podemos culpa a la prensa de su desgaste". Ese aprovechado de Echenique dice que es que "a los ciudadanos no les llega su posición". Qué va, sí que nos llega, clara y nítida. Siempre están con los nacionalistas.

El País dice que "Puigdemont exige violar otra vez la ley para ser investido". Juan Cruz se marca una cursilada de columna sobre el separatismo, que llama "pasión patriótica". "Amedrentan, borran, han creado un abismo terrible, a veces francamente tierno y a veces tan desconsiderado que ya no se sabe si un día las llamadas entre los que están con la patria y los que dicen 'hombre, quizá no estoy de acuerdo' será de hielo o de fuego". Pues yo no le veo la ternura por ningún sitio. "La pasión se torna melancólica en algún momento. Y también se vuelve locura", como diría Camilo Sesto.

ABC dice que "los padres de la Constitución dicen no al PSOE". Que de reforma ni hablar. Sostres dice, en contra de todas las apariencias, que "Junts per Catalunya empieza a dar a Puigdemont por amortizado". Pero si JxC es Puigdemont y solo Puigdemont, dirán. Pues no. Resulta que según Sostres "Mas-Colell, mentor de Elsa Artadi y exconsejero de Economía de Artur Mas, y Agustí Colomines" pide ahora "un gobierno sólido y una legislatura estable". "Mas-Colell mantiene una estrecha relación con Artadi y Colomines colocó a su novia, Aurora Madaula, en el círculo de confianza del forajido. Madaula y Artadi son íntimas amigas (…) Son los primeros indicios públicos de lo que de fondo se cuece en JxC", que quiere "barrer a Marta Pascal y a su equipo". Al grano, me suplicarán los sufridos lectores, todo este rollo para qué. Pues según Sostres, "la forma de salvar el culo de Junts per Cataluyna será formando gobierno aunque tengan que renunciar a su presidenciable" y "propondrá la investidura de Jordi Sánchez, de manera que los estrategas de JxC, con Elsa Artadi y Damila Calvet a la cabeza, podrán maniobrar y mandar a su antojo". Que Jordi Sánchez también esté en la trena parece que no cuenta para la teoría de Sostres y su aterradora conspiración. Especulaciones de periodistas aburridos.

La Razón dice que "el Gobierno apelará in extremis al 155 para evitar un president a distancia". Toni Bolaño tiene otra teoría sobre lo que se cuece en Cataluña. "Estamos en modo kamikaze", dice que dicen los de Puigdemont. "Vencido y desarmado el Ejército republicano, las tropas de Junts per Catalunya han alcanzado sus últimos objetivos parlamentarios", comienza Bolaño. Dice el periodista que en el partido del fugitivo se dan palmaditas en la espalda. "Estamos en modo kamikaze y está funcionando. Hemos ido al choque y hemos arrastrado a ERC" con el acuerdo de ayer. "Está firmado y solo se entiende la negativa por las discrepancias en el seno de ERC", que, dice que dicen, tiene un "gen suicida". Vamos, la paja en el ojo ajeno. Además, Junqueras es mu católico y la Iglesia prohíbe el suicidio.

La Vanguardia irrumpe en Tabarnia y le dedica ¡una página entera! Firma el artículo Luis Sánchez-Merlo y, lo peor, lo ve como con simpatía. ¡Al loro, tabarneses, tiene toda la pinta de ser una treta para debilitaros! Dice que Tabarnia tiene un "mensaje político con cuya ingeniosa línea de razonamiento no puedo estar de acuerdo, pero que puede ser un beneficioso aceite de ricino para hiperventilados", esa palabreja de moda. "El conflicto ha entrado en una fase de extrema gravedad", "el balón va a seguir rodando", avisa. "Es previsible que el encono entre unos y otros se exacerbe en el momento en que se constituya el Parlamento catalán y se instale en Palau el nuevo gobierno de la Generalitat. Ese será el instante escogido por la mayoría independentista para esgrimir que corresponde a la nación catalana en su conjunto, y no a una parte, el derecho a decidir. Lo que activaría el argumento simétrico de que, al ser España una nación, a ella en su conjunto le correspondería decidir sobre la independencia de Cataluña". ¡Tabarneses, a sus puestos, es una trampa! Se delata el periódico de Godó diciendo que "el pretendido derecho a decidir no significa apenas nada". Pero si fue La Vanguardia el precursor de Juntos por Sí, sí al referéndum, en concreto.¡Tabarnia, arriba las defensas, el nacionalismo está a punto de sacar los tanques!