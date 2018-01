Forn y 'los Jordis' declaran "a la desesperada" en el Supremo

Se vislumbra una jornada larga en el Tribunal Supremo. Defensa y acusación coinciden en que Joaquím Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart despacharán largo y tendido las preguntas formuladas para despejar cualquier duda que suscitaran en sus primeras intervenciones ante el magistrado Pablo Llarena. Según el abogado de VOX, afrontamos comparecencias "a la desesperada", donde tres de los cuatro investigados –todos salvo Oriol Junqueras– que permanecen en prisión incondicional "dirán lo que sea" por la libertad.

Los protagonistas del día han sido trasladados primero a los calabozos de la Audiencia Nacional, porque el Supremo no cuenta con ese tipo de espacio y ambos órganos se encuentran a escasos metros, en la misma Plaza de la Villa de París (Madrid). Se acercarán al Alto Tribunal en un furgón de la Policía Nacional por orden de comparecencia. Jordi Sánchez ha inaugurado minutos antes de las 10H los interrogatorios ante juez, acusaciones y defensas de todos los imputados. De hecho, Francesc Homs, el exconsejero de Presidencia inhabilitado por desobediencia en la consulta ilegal del 9-N de 2014, está presente en la Sala como codefensor de Meritxell Borrás.

La Fiscalía está representada este jueves por Fidel Cadena y Jaime Moreno. Tanto el Ministerio Público como la acusación popular que conduce VOX reclamarán la permanencia en prisión incondicional de los comparecientes. La formación política basa esta postura en que "no han cambiado ninguno de los motivos que justificaron la imposición de esta medida cautelar".

Declaración y posibilidades

Ha inaugurado la ronda de comparecencias Jordi Sánchez. El líder de la ANC es diputado electo de Juntos por Cataluña. Según ha publicado El Periódico, se ha comprometido ante el magistrado a que renunciará a su escaño si su partido, encabezado por Carles Puigdemont, insiste en la vía unilateral como camino hacia la independencia de Cataluña. Sin embargo, fuentes presentes en el interrogatorio entienden que no se ha expresado con tanta claridad. Sí ha reconocido que "el referéndum del 1 de octubre fue ilegal" y que "no hubo actos violentos, pero sí vandálicos". También ha admitido que "desde febrero de 2015 hubo una hoja de ruta compartida entre la ANC, Ómnium, ERC y Convergencia".

A diferencia de Sánchez, Jordi Cuixart no presentaría este jueves la solicitud de libertad provisional y esperaría a la próxima semana –está por ver si no cambia de opinión después de comprobar que el resto anticipa la reclamación–. El dirigente de Ómnium ha reproducido que no cree en la vía unilateral como camino hacia la independencia y que nunca llamó a la violencia sino todo lo contrario: trabajaba con su homólogo por el civismo en movilizaciones.

Y lo más importante, ha explicado que su intención no pasó nunca por vulnerar la ley y que el único referéndum por la independencia sería el convocado por el Gobierno español.

Por último, Joaquím Forn ha comenzado alrededor de las 14H. El exconsejero ha rechazado la tesis, apuntalada por la Fiscalía y la Guardia Civil, de que los Mossos actuaron con pasividad durante los registros y detenciones en la Consejería de Economía de Barcelona de los días 20 y 21 de septiembre e incumplieron las órdenes del Superior de Justicia de Cataluña durante la celebración del referéndum del 1 de octubre. La Justicia encomendó a la Policía autonómica de Cataluña la misión de evitar que se produjera una votación finalmente consumada.

"Aunque la mayor parte de los ciudadanos reunidos en las congregaciones actuarían impulsados solo por su convencimiento ideológico y estarían firmemente comprometidos con evitar cualquier tipo de violencia", destaca el magistrado Llarena en el auto de prisión preventiva, "se iban a infiltrar numerosos comportamientos agresivos".

El Supremo acoge este jueves las comparecencias voluntarias para aclarar las dudas que hubieran suscitado en la primera declaración –cuando renunciaron al 155 y se comprometieron, como ellos la llaman, con la vía del diálogo–. Es complicado cuando, como dijo el auto de ingreso en prisión, presuponen que el Gobierno de España tiene algo que dialogar sobre la ruptura del territorio.

La incógnita está en el resultado, en el criterio del instructor que, no obstante, avisó ya de que "el peligro no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de reevaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real".

Las defensas solicitarán la libertad provisional pero, referenciado el anterior auto, las palabras y explicaciones de los investigados no parecen suficiente motivo. Las posibilidades se reducen incluso más a la vista de la resolución de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que rechazó el recurso de Junqueras contra el mismo auto. Avaló las tesis de Llarena y desmontó el concepto de presos políticos, porque en España no se persiguen ideologías sino delitos.

Siguiendo los tiempos que está empleando el Supremo, no está previsto que Llarena analice hoy mismo la modificación de las medidas cautelares, aunque seguramente la defensa de los investigados pida la libertad y el magistrado se pronuncie en las próximas horas o días. Las declaraciones serán extensas.

Concentración en el Supremo

Grupos de separatistas –cada vez más reducidos– se han agolpado de nuevo en el principal acceso al Alto Tribunal. Representantes de Juntos por Cataluña –el partido convergente de Carles Puigdemont– se han sumado hoy sí –faltaron para apoyar a Junqueras– a los miembros de ERC y de las entidades Òmnium y ANC. Por el PDeCat, la antigua Convergencia: la coordinadora Marta Pascal, Ferrán Bel y diputados en el Congreso y senadores. Por Esquerra: Joan Tardá, Ester Capella y el equipo de diputados.

Pascal ha mandado su mensaje de ánimo: "Lo único que podemos hacer es esperar. En base a la ley no existen los delitos que se están imputando pero en todo caso estamos aquí. Nunca pierdo la esperanza". Ha confirmado que ha recibido la notificación en la que se le comunica que está investigada por esta misma causa, aunque dice que todavía no tiene fecha para ir a declarar: "Personalmente estoy muy tranquila y muy serena". Por su parte, Tardà ha querido tranquilizar a todos los catalanes: "Que nadie sufra que habrá Govern. Nadie puede dudar de que prevaldrá el cerebro".