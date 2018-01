Miguel Gutiérrez: "Hay que mantener el 155 hasta que haya un gobierno democrático que no se salte las leyes"

Miguel Gutiérrez, secretario general del Grupo de Cs en el Congreso, ha explicado la postura de su partido frente al debate sobre la prisión permanente revisable. Ha recordado que hay un recurso de inconstitucionalidad y ha pedido "que el TC lo resuelva cuanto antes".

En cuanto a la postura de Cs sobre la derogación de la prisión permanente revisable, Gutiérrez ha explicado que "el debate tiene que ver con que no se cumplían las penas" y que "es revisable a los 15 años y por tanto depende del juez y del momento en el que se revisa". Por eso desde Cs, ha dicho, "para delitos de extrema gravedad queremos que la pena que se le imponga a ese delincuente se cumpla íntegramente sin beneficios". Es decir, "si le han condenado a 40 años, que esté en la cárcel desde el primer día hasta el último sin beneficios como redención por buen comportamiento, salidas de fin de semana, terceros grados…". Es lo que ha llamado un "cumplimiento íntegro y efectivo de las penas".

Miguel Gutiérrez ha asegurado que desde Cs "hemos pedido al PP cambiar la Ley General Penitenciaria porque es muy antigua, es del 79, de hecho fue la primera ley orgánica aprobada en democracia". En su opinión, "la sociedad ha evolucionado mucho desde el 79 hasta la actualidad" aunque ha reconocido que debido a la importancia de la ley "tiene que tener mucho consenso". La contestación del Gobierno ha sido que "va a tratarlo con los servicios técnicos del Ministerio".

"Puigdemont no puede ser presidente"

Miguel Gutiérrez ha sido tajante en que "Puigdemont no puede gobernar". Si lo consigue, ha apuntado, será "gracias al acuerdo de JxC con ERC con el apoyo de Podemos, a los que vemos dónde se sitúan siempre cuando hay que elegir". En cuanto a TV3 ha dicho que "no somos partidarios de cerrar medios de comunicación" al mismo tiempo que reconocía que la televisión pública catalana es "un medio de intoxicación". Sin embargo, ha abogado por "regular".

También se ha pronunciado sobre los Mossos, a raíz de las revelaciones de que espiaban a miembros de la oposición. Ha asegurado que "en los Mossos ha habido una utilización partidista por parte de una cúpula, pero no se puede generalizar". Del 155 ha dicho que "hay que mantenerlo hasta que haya un gobierno democrático que no se salte las leyes".

Sobre posibles trasvases de políticos del PP a Cs ha afirmado que "a nosotros no nos llega ninguna petición de trasvase" y ha subrayado que "somos un partido que viene de la sociedad civil, necesitamos gente con talento porque nuestro proyecto no está basado en las ideologías de izquierdas o derechas sino de actualizar este país para ponerlo en el siglo XXI".

Además ha asegurado que Cs no tiene ningún complejo, por ejemplo sobre su postura acerca del franquismo y las propuestas de varios partidos de izquierdas de desenterrar a Franco. "Tenemos que superar estos debates, no podemos estar hablando del año 36", aunque no ha explicado por qué su partido no combate esas propuestas en el Congreso y se limita a abstenerse. En cuanto al cupo vasco ha matizado que "nunca jamás estaremos con los que quieren desde los territorios imponer diferencias entre los ciudadanos".