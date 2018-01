Hasta la coronilla de las "bestias" del "feminismo ultrafacha"

El Mundo dice que "los líderes del procés reniegan y dejan aislado a Puigdemont". Opina un pequeño editorial de Rosell que "ayer conocimos la apostasía oficial de los Jordis y de Joaquim Forn. Ninguno de ellos tres cree ya en la unilateralidad, todos acatan la Constitución y esperan ahora que el juez Llarena haya quedado convencido de su franqueza para poder salir de la cárcel. De tan novedosa docilidad se deduce que si ha habido un poder del Estado capaz de repeler el golpe independentista, ese ha sido el judicial". Y eso que tenían que estar tranquilos porque el Supremo no era la Audiencia Nacional, caramba con Llarena. Federico Jiménez Losantos comenta el estudio podemita de la "Stasa" de Ahora Madrid sobre cómo afecta a las mujeres el soterramiento de la M-30. "Sexualizarlo todo y discriminar por sexo a las personas diciendo que así se lucha contra la discriminación sexual no es una contradicción sino un negocio para mediocridades que no ven más arriba de la cintura". Córcholis, y yo cogiendo varias veces al día los túneles de la M-30 y sin percatarme de nada. Tendré que hacérmelo mirar.

El País dice que "los líderes del procés presos se retractan y aceptan la ley". El editorial se quiere cargar a Puchi, emperrado en ser presidente por Twitter o encarnándose en otro cuerpo. "Resultaría divertido si no fuera por la gravedad de todo lo que está en juego. El expresidente Puigdemont se ha convertido en el peor enemigo para el futuro de Cataluña. Ensoberbecido por el resultado de las elecciones, su exigencia de revalidar su cargo sin volver a España sólo tiene una virtud: la de dividir al independentismo radical". Como si hubiera otro.

ABC titula: "Desbandada". Bieito Rubido tiene "serias dudas acerca de la sinceridad de lo dirigentes independentistas". La sinceridad esta sobrevalorada, Bieito, con que tengan miedo de las consecuencias de sus actos nos damos por contentos. "La justicia penal está produciendo un inevitable y satisfactorio efecto depurativo en los impulsos de los dirigentes del proceso separatista catalán", dice el irónico editorial. Pese a ver "oportunismo táctico" para librarse de prisión y de multas, una cosa les ha quedado meridianamente clara. "España es un Estado de derecho, con instituciones encargadas de aplicar la ley a quienes pretenden romperla. No es la España de la que se reían estos arrogantes separatistas". Y como en el interminable e insufrible procesito siempre estamos esperando fechas venideras, ahora hay que esperar a ver qué pasa la semana que viene, cuando se constituye el Parlament. Ahí, continúa el editorial, "terminarán los juegos de farol entre Junts per Catalunya y ERC. La posibilidad de que sus desencuentros acaben en nuevas elecciones es verosímil. Pero también lo es la de que los dirigentes nacionalistas no imputados quieran soltar lastre" y manden a tomar viento fresco a Puchi y sus tontadas. Hablando de ocurrencias, ABC nos presenta el "Kit antinieve de la DGT: ni en Laponia". "Entre no llegar y pasarse hay siempre un punto medio, pero al director general de Tráfico, hombre con una proverbial tendencia al exceso, parece que le cuesta encontrar el equilibrio" y, "muy suelto de lengua, se la ha ido la mano". El Kit cuenta nada menos que con 18 objetos obligatorios que llevar en el coche. Varios teléfonos, cajas de herramientas, un transmisor de los años de maricastaña, pitos y hasta una pala para que cada uno se quite su propia nieve. Parece que el compi de cofradía de Zoido quiere que cada cual se las apañe si se queda atrapado en la nieve. Vale, pero entonces dejamos de pagar a los servicios de rescate y les reducimos la parte correspondiente del sueldo al ministro y al señor director. Con esos eurillos nos compramos botas, guantes, gorros y equipazos para salir del coche pala en mano y adentrarnos en la nieve a abrirnos camino. Lo mismo nos da para comprar hasta un quitanieves plegable y no molestamos al señor director de la DGT cuando come roscón con su familia.

La Razón dice que "Forn señala a Trapero por la actuación de los Mossos el 1-O". ¿Y cómo es que Trapero no está en chirona todavía? Dice Marhuenda como flipando que "el Estado de derecho se ha impuesto sobre el golpismo", quién lo iba a decir con lo fieras que parecían. "Puede aducirse que sólo estamos ante una táctica elemental de defensa de quienes pretenden recuperar la libertad, pero aunque así fuera, la aceptación de la supremacía del ordenamiento constitucional español sobre cualquier otra legalidad y la renuncia expresa a la ruptura de la que ayer hicieron ante el juez tres de los principales impulsores del golpe permiten afrontar con cierta tranquilidad el final de la crisis en Cataluña". No te precipites, Marhuenda, hay qué ver la prisa que tienes por ver volver a las empresas. Pedro Narváez comenta la movida contra Catherine Denueve por negarse a plegarse a la dictadura femifascista. "Las llamadas feministas se han lanzado al cuello de Denueve como al cordero de su sacrificio. Las bestias han saltado a destrozarla. Con más saña aún por ser una mujer". Tranquilo, a las mujeres libres nos la refanfinfla los alaridos histéricos del "feminismo ultrafacha".

La Vanguardia cuenta que "los abogados de Puigdemont sondean al TS para su retorno". Resulta que una abogada de Puchi "con apellido vasco", vamos, que no era belga, llamó al juez para negociar la vuelta del forajido sin que lo metiera en prisión. Llarena, que ha demostrado tener bastante mal genio, la mandó a tomar por saco y le dijo que utilizara las vías formales. Y hace mucho que no hablo de Pilar Rahola, que sigue sin tomarse la medicación. Hoy la toma con los Carnavales de Cádiz por la chirigota sobre Puigdemont. "Decapitar a Puigdemont es el sueño húmedo de muchos", dice. Dice que "la gente de Drets", una asociación separatista dedicada a hacerle la vida imposible a los que no lo son, se ha llevado las manos a la cabeza. Recuerda a Rubianes y la puta España, y a los graciosillos de TV3 que, dice, acabaron querellados, los pobres, por "delitos de odio". Los mismos medios, la misma asociación (Drets), los mismos columnistas que acosaron al expresidente de SCC, Josep Ramón Bosch, hasta la muerte civil, como él cuenta en un relato espeluznante en Voz Populi. Y los culpables de estos crímenes, entre los que se encuentra Rahola, siguen tan pichis en los medios de comunicación que paga Rajoy (o sea, usted).