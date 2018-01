La larga lista de tareas que Iglesias ha encargado a sus diputados para 2018

"No hemos logrado poner en agenda los temas sociales que son cruciales y aquí no valen excusas", esa fue una de las reflexiones que realizó Pablo Iglesias ante la dirección de su partido este sábado. Tras casi un mes apartado de la escena pública, Pablo Iglesias ha reaparecido con una lista de iniciativas de cara a 2018. Intenta así que, en este nuevo año, su partido recobre protagonismo perdido en la agenda política española.

Entre las "propuestas y desafíos de trabajo para los próximos meses" que Iglesias ha ido encargando a los miembros de su dirección durante la celebración del Consejo Ciudadano Estatal, están desde intentar forzar un debate sobre el estado de la nación hasta un "gran evento" para sus militantes. Sin olvidar el trabajo "en la calle". El líder de Podemos ha pedido a los suyos que acudan a más manifestaciones y participen en iniciativas sociales: "Estar allí donde están los conflictos".

Tras un discurso en el que ha hecho autocrítica de lo sucedido en 2017, Iglesias ha comenzado a repartir tareas:

Debate sobre el estado de la nación

El secretario general de Podemos ha pedido a Irene Montero y a Txema Guijarro, que dirigen el grupo parlamentario de Unidos Podemos, que busquen "los mecanismos de presión" para que el Gobierno "asuma que tiene que haber en 2018 un debate del estado de la nación". "Desde que nosotros llegamos al Parlamento, el Gobierno no ha querido hacer un solo debate sobre el estado de la nación", ha asegurado. Afirmación que no es del todo cierta ya que en 2016 no se convocó esta cita parlamentaria ya que no que había Gobierno y se tuvieron que repetir las elecciones.

Propuesta de impuestos a la banca

Iglesias también ha pedido a sus responsables de Economía que se afanen para que en los próximos días presenten en el Congreso una proposición de ley para crear un nuevo impuesto a la banca. En este punto, el líder morado ha lanzado una petición a los socialistas para que les acompañen en este camino después de que Pedro Sánchez pusiese sobre la mesa el pasado lunes una medida similar. "Vamos a pasar de las palabras a los hechos".

Más manifestaciones

"Es fundamental que este año trabajemos más fuera del parlamento" ha continuado Iglesias. Para ello, ha pedido al responsable de Sociedad Civil, Rafael Mayoral, y a la de participación, Noelia Vera, que preparen un "plan de trabajo para que estemos allí donde están los conflictos".

A las responsables de Igualdad y Feminismos del partido, Sofía Castañón y Beatriz Gimeno, les ha encomendado la tarea de seguir "empujando la revolución de las mujeres". "Que se multiplique nuestro trabajo en el desarrollo de una revolución de las mujeres", ha añadido.

Un gran evento

A Pablo Echenique, secretario de Organización, le ha pedido que organice un plan para celebrar un "gran evento" al que acudan "militantes de todo el Estado" para "articular mecanismos de trabajo para que se nos vea en los territorios, en los conflictos".

Empezar a hacer campaña

Hasta Íñigo Errejón se ha marchado de esta reunión con su encargo. Iglesias ha pedido a su ex número dos que se "ponga a trabajar desde ya para ganar en la Comunidad de Madrid". Le confirmaba así una vez más como candidato a pesar de que el propio Errejón aún no lo quiere desvelar públicamente.

"Se nos tiene que conocer por lo que hacemos y no por hablar permanentemente de nosotros mismos", ha terminado Pablo Iglesias con sus peticiones.