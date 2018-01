Millet y Montull condenados por el saqueo del Palau: Convergencia cobró 6,6 millones en comisiones

Félix Millet, Jordi Montull y su hija Gemma saquearon el Palau de la Música. Y Convergencia utilizó el auditorio para canalizar el cobro de comisiones de empresas a las que adjudicaba fraudulentamente contratos de obra pública. La Audiencia Provincial de Barcelona condena al expresidente del Palau a nueve años y ocho meses de prisión y al exdirector administrativo a siete años y seis meses por malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Para quien fuera responsable de las finanzas Gemma Montull, cuatro años y seis meses de cárcel, superando la pena que reclamaba la Fiscalía.

El Tribunal reconoce la utilización del auditorio en un entramado que permitía el cobro de comisiones ilegales por parte de Convergencia a cambio de adjudicaciones amañadas de contratos de obra pública. Cifra las ganancias de la formación separatista en 6.6 millones de euros que devolverá como responsable civil a título lucrativo y condena también al extesorero Daniel Osàcar a cuatro años y cinco meses de prisión. Los magistrados acuerdan que se confisquen los 23 millones de euros a los que asciende el expolio total.

Esta sentencia de primera instancia no es firme, sino que cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Los principales acusados han anunciado alegaciones.

Vaciar el Palau

La sección de la Audiencia Provincial de Barcelona presidida por Montserrat Comas-d’Argemir con los magistrados José Antonio Lagares y Julio Hernández, este último ponente del fallo, ha dictado sentencia. Traduce el juicio celebrado entre el 1 de marzo y el 16 de junio de 2017 en cincuenta sesiones. El caso Palau, investigado desde julio de 2009 por el Juzgado de Instrucción nº30 de Barcelona, sentó en el banquillo a 16 acusados.

A lo largo de 546 páginas, se han ventilado responsabilidades penales y civiles directas y subsidiarias por delitos de malversación y apropiación indebida, de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental contable y mercantil y contra la Hacienda Pública. Guardan relación con la gestión del Palau de la Música Catalana a través de tres de las cuatro entidades que forman su estructura y en cuya máxima responsabilidad han estado los principales encausados: Félix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull Mir.

El entramado, según consta en el fallo judicial, puesto en marcha por estos tres procesados, pero no sólo, permitió el destino ilegal de más de 23 millones de euros, el desvío para fines privados (obras en domicilios particulares, viajes privados, financiación de enlaces matrimoniales, compra de bienes) y el pago de comisiones a Convergència Democràtica de Catalunya mediante facturas por servicios no prestados, así como el correspondiente fraude a Hacienda por la liquidación irregular de los movimientos de dinero que o no eran reales.

Explica la sentencia que Millet y Montull, contando desde diciembre de 2003 con la indispensable contribución de Gemma Montull, "pusieron en práctica una estrategia encaminada a disponer, ilícitamente, de cuantiosos fondos de Associació, Fundació y Consorci del Palau de la Música para aplicarlos, bien a gastos particulares de ellos o sus familias, o bien a fines desconocidos, pero en todo caso ajenos por completo a los fines e intereses propios de los entes a los que los fondos pertenecían" provocándose un enriquecimiento injusto.

"El total de fondos de la Fundació indebidamente destinados a sufragar los ostentosos enlaces de las hijas de Félix Millet ascendió a 164.269’93 euros". Según el Tribunal, 3.7 millones de euros fueron entregados a terceros en pago de adjudicaciones de obra pública para el auditorio donde ellos mediaron. Y, por esa mediación Millet y Montull percibieron comisiones por 3.453.288’19 euros, que se repartieron al 80-20% y que obtuvieron en su práctica totalidad mediante el cobro de cheques. La Audiencia de Barcelona da por desconocido el destino de seis millones de euros.

Comisiones CDC-Ferrovial

La sentencia confirma las comisiones del 4% de Ferrovial a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública. El partido se quedaba el 2,5% y el 1,5% restante iba a parar a Millet y Montull (el 80 % se lo quedaba el entonces presidente del Palau y el 20 % el director general). El Tribunal absuelve a Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, los dos responsables de Ferrovial sentados en el banquillo, al haber prescrito sus delitos.

Una de las acciones a través de las cuales los dirigentes del Palau disfrutaron de enriquecimiento particular fue su mediación para el establecimiento de un sistema por el cual la sociedad Ferrovial-Agroman, mediante el pago de comisiones a Convergencia, obtenía la adjudicación de contratos para la construcción de obra pública en Cataluña, concursos que eran promovidos por entidades autonómicas o locales cuyos gobiernos estaban conformados o regidos por miembros de dicha formación política separatista.

Millet y Montull, afirma el tribunal, pactaron con el tesorero de Convergencia Carles Torrent –y sin excluir la participación de otras personas de la formación que no han podido ser completamente identificadas o cuya responsabilidad penal ha sido declarada prescrita–, que Ferrovial entregaría dinero a CDC a cambio de que esta garantizase la adjudicación de un determinado volumen económico de obra pública de forma anual.

Pusieron a disposición de los directivos de Ferrovial y miembros de CDC toda la estructura económica del Palau de la Música, para que estos pudieran ocultar el pago y cobro, respectivamente, de las comisiones, bajo la forma de patrocinio los primeros y bajo la de convenios de colaboración y pago de facturas por servicios no prestados para el Palau los segundos".

La comisión que Ferrovial y CDC pactaron pagaría aquella por el ejercicio de aquel influjo para la obtención de obra pública era del 4% del importe del total de las adjudicaciones obtenidas y esta cantidad se repartiría entre CDC por un lado y Millet y Montull por otro, en un porcentaje de un 2’5% para el partido y un 1’5% para estos. A su vez, Millet y Montull se repartían el porcentaje que les correspondía en un 80% para el primero y un 20% para el segundo. Este acuerdo criminal se mantuvo ininterrumpidamente desde antes del 1999 hasta el 2009, cesando ¡a raíz de la entrada y registro en las instalaciones del Palau de la Música acordada judicialmente en el presente procedimiento.

Las comisiones ilícitas pactadas por los acusados Pedro Buenaventura y Juan Elízaga, con Millet, Montull, Daniel Osàcar y, antes que éste, Carles Torrent, con destino a CDC, por y para la adjudicación de obra pública, se hacían llegar a esta formación política de forma enmascarada, sirviéndose para ello de la estructura jurídico-financiera del Palau. El total de comisiones satisfechas por Ferrovial a Convergencia Democrática de Cataluña ascendió, como mínimo, a 6.676.105’58 euros. El total de comisiones satisfechas por Ferrovial a Félix Millet y Jordi Montull por su "mediación", ascendió, como mínimo, a 3.505.895’37 euros.

Otros condenados

El Tribunal condena a los exasesores fiscales del Palau de la Música. Raimon Bergós, dos años de prisión y una multa de 7.500 euros por un delito de falsedad en documento mercantil; Santiago Llopart, un año y nueve meses de y 2.700 euros por delito continuado de falsedad en documento mercantil; y Edmundo Quintana, ocho meses por un delito contra la Hacienda Pública.

También a tres exresponsables de las empresas New Letter, Mail Rent y Letter Graphic –Pedro Luis Rodríguez, Vicente Muñoz y Juan Antonio Menchén-- a un año y nueve meses de prisión cada uno por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y a sendas multas de 2.700 euros. Además, ocho meses de prisión para quienes fueran responsables de Altraforma, Miguel Giménez-Salinas, e Hispart, Juan Manuel Parra, con multa de 900 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

La mujer de Millet, Marta Vallès, deberá abonar 1,3 millones de euros al Palau de la Música; la mujer de Montull, Mercedes Mir, 15.000 euros.