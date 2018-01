Furibundo ataque de Sostres a Rivera: "Presumido", "onanista"...

El Mundo abre con el caso Palau. "En CiU no decidían los tesoreros, allí mandaba Mas". Federico Jiménez Losantos sale en defensa de El País por el "atropello que ha padecido la libertad de expresión, de manos de un juzgado de Barcelona". No sin darle una buena zurra al "buque insignia de Prisa, que durante tres décadas largas ha sido el escudo mediático de la inmersión lingüística, de la impunidad judicial de los Pujol y de todas las tropelías del separatismo catalán". Pero hoy Federico se solidariza por la sentencia contra el periódico por haber criticado a TV3, "un medio público convertido en abogado del odio a España y al régimen constitucional. El País lo había hecho el último, pero lo hizo. Y contra él ha ido TV3, no sé por qué , exigiendo el derecho de rectificación por una opinión adversa a algunos de sus programas. Pero una jueza, en vez de recordar a TV3 que como medio público debería respetar, primero, la democracia, y luego, el derecho a criticarla de los que pagan sus derroches, ha ordenado la inserción de la crítica de TV3 a El País… en El País. ¿Permitirá la juez que, a base de rectificaciones, los medios defensores del orden constitucional, enmendemos toda la programación de TV3?". Raúl del Pozo comenta el subidón en las encuestas de Cs. "Las izquierdas carecen de una idea de nación y más por estupidez que por deslealtad, en los días en que nos hemos jugado el mapa le ha dejado la bandera de España a Ciudadanos". Así, el partido de Rivera "se ha convertido en la naranja mecánica de la alternativa de poder". Mientras, en el PP "no se han percatado de lo que se les viene encima. Están ensimismados, sin reflejos, sin discurso; ni hacen autocrítica, ni entran en razón". Nada, ellos a atizar a Ciudadanos como el abusón de la clase. En cuanto a Podemos, no pueden ocultar su odio y desprecio a Cs y sus votantes. "Son producto del parqué y del parné", "van a tener que explicar su financiación", dice el partido del chavismo y de Irán. Así les va.

El País dice que "el votante del PP deja de creer en el partido". Rubén Amón se pregunta si es Rajoy el problema. "Cabe preguntarse si el mejor estimulo que podrían encontrar los populares como solución a su emergencia consistiría en dar por amortizado el marianismo". No obstante, sabe Amón que eso no va a pasar. "Rajoy se observa a sí mismo como sucesor de Mariano Rajoy, quizá al precio de terminar sepultándose con su partido". Como buen faraón que es. Cebrián escribe un largo artículo para darnos la tabarra con la reforma constitucional. "Nuestro modelo de convivencia se ve ahora amenazado por una corriente de nuevo centralismo, como acto reflejo frente a las revueltas populares alentadas por los líderes de la sedición en Cataluña", dice despreciando al movimiento nacional que se desató en toda España. "La reforma de la Constitución no es una opción posible", es obligatoria porque lo dice Cebrián. "Es preciso robustecer el Estado de las autonomías reconociéndole su carácter federal y proporcionándole las fortalezas e instrumentos que garanticen a un tiempo la solidaridad y la eficacia de su acción". Y ya puestos, propone la "revisión del Estatuto de Cataluña y de otros y la convocatoria de un referéndum legal a los ciudadanos a fin de que pudieran expresar su apoyo al modelo de relación con el resto de España". Se ha levantado indepe-podemita Cebrián.

ABC le da un nuevo disgusto a Rajoy con otra encuesta. "PP y PSOE dejarían de ser los partidos más votados por primera vez desde 1982". Dice el editorial que "el deterioro de toda la marca PP es monumental y debería ser muy preocupante para Rajoy". Ciudadanos, "está ganando la batalla de la reputación al PP, y se impone una reacción urgente de Rajoy". Pero a qué vienen esas prisas, no hay elecciones hasta el veinte-veinte, como diría Méndez de Vigo. En cuanto a las izquierdas, dice Bieito que "la mejor noticia del sondeo es el hundimiento de Podemos. Era cuestión de tiempo porque es un proyecto vacío, creado sobre la base del odio social, y lastrado por la hiperliderazgo tóxico de Pablo Iglesias". ¿Abrimos ya el champán? Y no podía faltar el mamporrero de Rajoy, Salvador Sostres, poniendo a caldo a Rivera en una impresentable columna. "Albert Rivera es tan presumido y está persuadido de ser tan guapo que se olvida de querer seducirnos y nos usa de espejo para exhibirse", dice como primera chorrada. La segunda tontada es que "Ciudadanos es el partido onanista de España". Y sigue. "Lo único que Albert nos ofreces es el culto al cuerpo, ni siquiera su inteligencia, a la que nunca ha tenido el gusto de presentarnos", dice. Sostres, hijo, para detectar la inteligencia hay que ser inteligente. En fin, cualquier crítica que venga de Sostres es un halago, Albert.

La Razón le dedica unos lametones a Rajoy. "El mayor activo que tiene el PP sigue siendo Rajoy". Lo dice Maíllo, hay que entenderlo, quiere cuidar el puesto. Fernando Rayon dice que no se cree las encuestas, pero por si aca, "en el PP saben que necesitan líderes jóvenes (…) Renovarse o morir. Nunca la frase tuvo tanto sentido como ahora". Pues para no creerse las encuestas se le nota un poco inquieto. Sabino Méndez está encantado con Tabarnia y su presidente en el exilio. "Puigdemont vs. Boadella: choque de legitimidades". "Solo el ingenio del gran dramaturgo Albert Boadella podía dar réplica, como presidente de Tabarnia en el exilio, a la grotesca obstinación del líder del PDeCAT de ser investido a distancia. Por eso es un placer pensar que nuestro cómico anuncia mensaje de Skipe este próximo martes en la jocosa presentación oficial de la ocurrencia. Nadie va a querer perdérselo". Sí, mucho jiji, jaja, con Tabarnia, pero al tiempo.

La Vanguardia anuncia que "Rajoy descarta prorrogar la vigencia del articulo 155", que está deseando soltar ese marrón. Mientras, Joaquín Luna emplaza a Boadella a volver a Cataluña como presidente de Tabarnia. "Lo que tiene que hacer este bufón es volver a Barcelona: ¡queda aún mucho por hundir!". "Lo que tiene que hacer el señor Boadella es presentarse en Barcelona y reabrir la Monumental, escenario idóneo para un macroproceso público por traición a la tierra que le dio la oportunidad de ser un buen catalán y no un saltimbanqui desarraigado. Su caso sulfura y, si tiene huevos y es hombre, que regrese a la patria, se llame Tabarnia, Catalunya o Can Fanga, porque fastidiar a la gente por pantalla es muy cómodo cuando lo suyo sería hacerlo desde Barcelona". "Sólo entonces será el digno presidente de Tabarnia". Sí, hombre, para que le metáis en prisión.