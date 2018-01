El Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez ha confesado este lunes que ve "una oportunidad de oro" para ganar las próximas elecciones en los resultados que ofrecen las últimas encuestas donde fijan a Ciudadanos como fuerza mayoritaria por encima del PP y del PSOE. "La política es una carrera de fondo y yo soy un corredor de fondo", ha dicho.

Sánchez ha asegurado que los datos que dan las encuestas fijan "una izquierda que puede ganar a la derecha bicéfala", y esa izquierda ha asegurado que es el Partido Socialista.

"Podemos ganar a la derecha pero lo tenemos que hacer aglutinando todo el voto y toda esa corriente de cambio, en torno al único partido que puede ganar que es el Partido Socialista", ha declarado el secretario general en una rueda de prensa en Ferraz donde ha pedido la movilización de la izquierda.

En este sentido, el líder de los socialistas ha reconocido que se ve próximo a los votantes de Podemos y que no tiene nada en contra del partido que lidera Pablo Iglesias. "Hay muchas cosas que nos unen, pero yo me separo de su estrategia", ha dicho Sánchez refiriéndose a lo que ha tachado de "error histórico" al no defender la integridad del territorio español en el conflicto catalán.

Aun así, el socialista ha asegurado que apoyarán la propuesta que la formación morada quiere registrar en el Congreso de los Diputados sobre los impuestos a la banca. A cambio de este apoyo, los socialistas esperan que Podemos les apoye en los presupuestos alternativos que presentarán los socialistas en el Congreso, adelantando que no apoyarán la propuesta del Partido Popular.

Las propuestas de país de Pedro Sánchez

Sánchez ha reiterado este lunes en Ferraz las 10 propuestas de país que su grupo político ha consensuado para ejercer gobierno desde la oposición ante lo que han considerado como "inacción del Gobierno de Mariano Rajoy".

"Es importante que la ciudadanía vea a la política respondiendo a sus demandas", ha asegurado el secretario general y por ello este lunes han presentado además un Plan de choque contra la precariedad laboral. Un plan que consta de 11 medidas que van desde elevar las indemnizaciones, las penalizaciones a las empresas y las garantías de los trabajadores, hasta actualizar la normativa del trabajo a tiempo parcial y evitar los abusos en las horas extraordinarias ilegales.

Una serie de medidas que ha aprobado la Ejecutiva Federal del PSOE este lunes con el objetivo de acabar con "un Gobierno agotado, una legislatura acabada y un Partido Popular dividido internamente", ha dicho.