Rajoy pide calma, cree que Rivera es "un rival más" y no escucha críticas internas

Impasible. Aparentemente muy tranquilo, dando la impresión de que tiene la situación bajo control y que la legislatura seguirá adelante sin grandes contratiempos. Mariano Rajoy mantuvo este martes una extensa charla informal con periodistas en el palacio de la Moncloa. Junto a él estuvieron buena parte de sus ministros, confiados. Soraya Sáenz de Santamaría protagonizó un amplio corrillo y habló largo y tendido sobre Cataluña, dejando claro que tiene la confianza del presidente.

Rajoy transmitió la idea de que no le preocupa el ascenso de Ciudadanos. "Es un rival más" y no le dedicará más ataques de los necesarios, aunque sí lo harán sus portavoces. "El suflé es cambiante", dijo sobre las encuestas, y dio a entender que igual que sube el partido naranja acabará bajando. "Habrá que preguntar a los periodistas que lo publican", contestó en relación a los miedos internos. A su juicio, los cuadros del partido están tan relajados como él. La Junta Directiva "fue muy bien, no escuché ninguna crítica", resumió. En efecto, nadie hizo uso del turno de réplica, aunque en privado muchos en el PP siguen mostrando preocupación.

A partir de ahí, el jefe del Ejecutivo reconoció que ha de ponerse manos a la obra en la designación de candidatos. Según deslizó, "no parece" que vaya a tirar de ministros, por lo que no habría crisis de gobierno a la vista. "Tengo que pensarlo", replicó ante la opción de decantarse por algún vicesecretario general. Cabe recordar que Pablo Casado está en las quinielas internas para el Ayuntamiento de Madrid. "Es muy pronto pero no imposible", según afirmó, conocer los nombres en la convención nacional que la formación prepara para marzo en Andalucía.

El pulso separatista ocupó buena parte de la charla con Rajoy, y también con la vicepresidenta, que tuvo un gran protagonismo. Ambos dejaron claro que el artículo 155 de la Constitución seguirá vigente hasta que el nuevo presidente catalán no tome posesiones de su cargo de manera presencial. Y, dicho esto, Rajoy subrayó que "todas los actos administrativos" contrarios a la ley serán recurridos ante el Tribunal Constitucional, como que la Mesa de edad del Parlamento autonómico deje votar a quienes están en Bruselas. Pidió a los independentistas que tomen nota del caso de Carmen Forcadell.

En opinión de Rajoy, ni Carles Puigdemont ni Oriol Junqueras deben ser candidatos. Lo ideal, a sus ojos, sería un candidato "limpio", sin problemas judiciales, que iniciara una etapa de "tranquilidad". No dio nombres y, según Santamaría, no hay contactos con los secesionistas. "Mientras esto siga atascado, habrá 155", insistió Rafael Catalá, en un corrillo próximo. "Hablo con todos", sostuvo Rajoy en relación a su interlocución con el PSOE y Ciudadanos para mantener la unidad constitucionalistas.

Sin novedades sobre los Presupuestos Generales del Estado. Rajoy, confiado, rehusó "entrar en detalles" por el veto de Ciudadanos en caso de que Pilar Barreiro continúe como senadora. "Los PGE los estoy negociando con todos, remató.