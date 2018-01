El diputado de ERC Ernest Maragall en calidad de presidente de la Mesa de edad ha abierto la XII legislatura autonómica en el Parlamento de Cataluña con una soflama a favor de la república catalana. Reivindicó el referéndum del 1-O y afirmó que "Cataluña no se rinde" a pesar de que "el Estado español no sabe ganar, no sabe compartir, sólo sabe derrotar, humillar y castigar". "Nosotros seguiremos, mediremos mejor nuestras fuerzas y las del Estado, lo que se puede esperar de Europa y de sus Estados", apuntó para concluir que "este país será siempre nuestro", adaptación del eslogan "las calles serán siempre nuestras" que se corea en las manifestaciones separatistas.

Con el imprevisto discurso, Maragall se cargó de un plumazo la neutralidad de la presidencia de edad, lo que llevó a Inés Arrimadas a pedir la palabra para censurar el "mitin" de ERC. "Empezamos con mal pie", abundó la líder de Ciudadanos, que pidió además a Maragall que la Mesa reconsiderara la delegación de voto de los encarcelados Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn. El diputado de ERC se negó. Ciudadanos y el PP, a pesar de que el Gobierno no presentará recurso, se opusieron a tal delegación. El PSC no tuvo inconveniente en que los presos pudieran votar por delegación.

Lazos amarillos

Los escaños de los fugados y los encarcelados fueron ocupados por grandes lazos amarillos mientras en el exterior, cientos de manifestantes secundaron el llamamiento de la ANC para celebrar la primera sesión del "parlamento republicano". Los diputados de los grupos independentistas también portaban lazos amarillos. La legislatura arranca como acabó la pasada, convulsa, tensa y abocada a proclamas como el discurso de Maragall. El separatismo mantiene el desafío contra la democracia, vuelve a la carga y reactiva el golpe en el parlamento. Copa la Mesa, manos libres para la "creatividad" reglamentaria y para anular a la oposición.

Un voto de menos

Las votaciones para la elección del presidente de la cámara, los vicepresidentes y secretarios transcurrieron con relativa normalidad. Los diputados separatistas rompían a aplaudir cada vez que se llamaba a votar a los ausentes. El republicano Roger Torrent fue elegido presidente en segunda instancia, con 65 votos. El representantes de Ciudadanos, José María Espejo Saavedra, obtuvo 56, uno menos que la suma de su grupo, PSC y PP. Tanto socialistas como populares negaron que se abstuviera alguno de sus diputados.

Josep Costa, de Junts per Catalunya, será el vicepresidente primero; Espejo Saavedra, segundo. Eusebi Campdepadrós (JxCat), David Pérez (PSC), Joan García (C's) y Alba Vergés (ERC) en calidad de secretarios completan la Mesa del Parlamento, con mayoría separatista. La abstención de los ocho diputados comunes ha impedido que Ciudadanos, la lista más votada en las pasadas elecciones, pudiera presidir la cámara. En ese contexto, Puigdemont y los otros cuatro fugados renunciaron a votar, lo que habría activado los recursos ante el Tribunal Constitucional. ERC y Junts per Catalunya decidieron allanarse el camino de la sesión constitutiva y aplazar la batalla a la investidura a distancia.

Sin vivas a la república

Roger Torrent se mostró algo más templado que Maragall en su primera intervención e incluso prometió velar por los derechos de todos los diputados, pero puso especial énfasis en presos y fugados, cargó contra la aplicación del 155 y dio por "recuperado" el Parlamento. Acabó con un "viva la democracia y viva Cataluña" que contrasta con el "viva la democracia, viva el pueblo soberano y viva la república catalana" que soltó su antecesora en el cargo, Carme Forcadell, cuando tomó posesión, en octubre de 2015. La experiencia judicial de los miembros separatistas de la pasada Mesa parece animar a los actuales a tomar precauciones en el plano formal.

La primera encomienda de Torrent es la de explorar todas las vías posibles para una investidura telemática de Carles Puigdemont. El separatismo tiene mayoría en la Mesa y podría forzar una reforma del reglamento que iría, de entrada, contra el informe de los letrados de la cámara, que sustentan que el debate de investidura se debe realizar en presencia del candidato.