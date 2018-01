Sostres se cuela en Tabarnia para insultar a Federico Jiménez Losantos

El Mundo dice que "Boadella parodia la parodia de Puigdemont". Dice el editorial que sí, que Boadella "lleva razón cuando reconoce que él sólo es un aprendiz de payaso al lado" de los políticos separatistas. Bueno, algunos como Rufián le superan con creces. Dice que la "farsa perpetua en la que se ha instalado la política catalana no permite distinguir entre aficionados y profesiones del espectáculo", salvo porque los zumbados se toman muy en serio a sí mimos. Y, ahora llaman a "reactivar la calle". Pues la calle ya no es suya, ahora se van a encontrar enfrente a unos aguerridos taberneses dispuestos a defender lo suyo, así que cuidadito. "A un extraterrestre aterrizado en Barcelona le costaría trabajo separar lo serio del ridículo en la vida pública catalana", dice en referencia a Gurb. No hace falta ser extraterrestre, con ser de Murcia mismamente vale. Federico Jiménez Losantos comenta la gracieta del elefante de Felipe González. "Es lo que han hecho el PSOE y el PP durante 40 años: meter a un elefantito golpista en la cacharrería del régimen constitucional (...) En la antigua Cataluña, hoy partida ente la liberal Tabarnia de Boadella y la despótica Tractoria de Cocomocho, empezó, con el apoyo de la izquierda y el imperio prisaico y el silencio del PP, la prohibición del uso escolar de la lengua común y la multa de su uso comercial". Y hasta aquí nos ha traído el racismo catalán. "Pues bien, ante los capullos que van de segadors, los españoles decimos: ¡Ni un paso ni un payaso más! Frente al Hologramable sólo reconocemos al Honorable Boadella. ¡Viva Tabarnia, que, como dijo ayer El Nostre President, es igual que ¡Viva España!".

El País dice que "el separatismo desafía la ley y pacta elegir a Puigdemont". Hoy incluso El País cede un breve espacio en su portada a Tabarnia. "Boadella, 'presidente' de Tabarnia, a los ciudadanos de Cataluña: "No soc aquí". Uf, qué difícil es encontrar un poco de sentido del humor en este periódico. Un compi de la Complu de Pablo Iglesias, Armando Fernando Steinko, se dedica a soltar barbaridades como que "el terror a caer en las garras del españolismo incita a la izquierda a seguir opciones independentistas". Eso, eso, que sigan por ahí, Cs se está frotando las manos. Antonio Elorza no ve buena estrategia la inclinación indepe de Podemos. "Una cosa es rechazar el voto a Arrimadas para el Govern y otra no seguir el uso democrático de apoyar al partido más votado para presidir el Parlament". Pues en un contexto como el catalán es lo mismo, señor Elorza. Podemos está con los separatistas, el nacional-podemismo del que habla Juliana. "Si de forma larvada Podem juega el juego independentista, pocas simpatías tendrá en el resto de España. Iglesias ha optado por una confusión radical en el tratamiento democrático del tema catalán". "Y ese desvarío tiene su precio". Y dale con mezclar la democracia con Pablo Iglesias, ¿no ve que eso es un disparate?

ABC no quiere saber nada de Cataluña. "El 79% de los españoles, a favor de la prisión permanente revisable". Jaime González disfruta con Tabarnia. "Resulta mucho más creíble Albert Boadella como presidente de Tabarnia que Carles Puigdemont como presidente de la república catalana (…) Boadella podría ser cualquier cosa porque su versatilidad le permite pasar de la realidad a la utopía sin que se le note mucho que está sobreactuando. Puigdemont no podrá ser otra cosa que lo que ya es: un insensato". Y un coñazo de hombre. Y ¡alerta tabarneses! Un tractorista encubierto se quiere colar en Tabarnia. No puede tener otra intención que destruirla desde dentro. El racista Salvador Sostres, –"el independentismo en Cataluña esta absolutamente justificado aunque solo sea para huir de la caspa y el polvo, de la tristeza de ser español", dijo en Avui en 2005– tras despreciar el español como lengua se deshace en alabanzas hacia Tabarnia para insultar a Federico. "Tabarnia es el reflejo sarcástico de las federicas y sus esbirros, porque es una cosa y lo mismo tomarse en serio Tabarnia que tomarse en serio la independencia de Cataluña: la misma estulticia, la misma gallina ciega, la misma derrota de la Humanidad", dice como si se le hubiera ido la olla. "La virtud de Tabarnia no es sectaria ni siquiera ideológica: subraya con mala leche y con humor la miseria moral de brutos y fanáticos, que los hay dentro y fuera de casa y tiran por igual de Cataluña y de España hacia el desastre. Tabarnia y Boadella –y esto tal vez sólo podemos entenderlo Arcadi Espada y yo – no son una opinión sino una genialidad". Pobre Arcadi, ¿qué le ha hecho este hombre para que Sostres le reconozca como igual?

La Razón dedica a Tabarnia su foto de portada. "Boadella, en el exilio de Tabarnia: 'Soy un payaso'. Se presentó como presidente y los suyos advierten: 'No es una broma'". Marhuenda también está encantado con Tabarnia y su presidente, "extraordinario cómico, resistente y opositor como pocos al proyecto totalitario, excluyente y etnicista del independentismo catalán". "En muy poco tiempo, Tabarnia se ha manifestado como esa idea estimulante y eficiente que muchos catalanes aguardaban, porque además está llamado a ser un altavoz extraordinario de la disidencia democrática en torno a la verdad de lo que acontezca en Cataluña. Un mensaje de la verdad potenciado con el eco multiplicador del humor, la ironía, la caricatura y la parodia contra el régimen de un solo pueblo, uniforme y con pensamiento único". Cuesta creer tanta vehemencia antinacionalista en el socio de Ferreras, que nos mete sobredosis de indepes todos los días por vena.

El periódico oficial del Estado opresor de Tractoria, La Vanguardia, censura a Tabarnia de su portada, como no podía ser de otra manera. Iñaki Ellakuria lo llama "ovni político. Una amalgama de asociaciones y activistas que empezaron a movilizarse en las redes sociales" en octubre. "¿Provocación, juego intelectual, contrapropaganda, bufonada, think tank o un poco de todo?". Bien tabarneses, el enemigo está confundido, desconcertado, buena señal. Y la fanática portavoz del régimen Pilar Rahola se muestra indignada por que Rajoy diga que se aplicó el 155 y "no ha pasado nada". "¿Como puede ser tan chulesco, o tan frívolo o tan inconsciente, como para considerar que esto no ha causado una herida profunda, una desestabilización gravísima y una situación caótica? ¿Qué se esperaba, una revolución? ¿Aún no se ha enterado de que el malestar catalán es mas hondo que nunca, aunque no alce barricadas?". ¿Rahola no se ha enterado de que las elecciones las ganó Cs?¿Tampoco de que más de media Cataluña está hasta el gorro de ella y de lo que representa? A esta mujer le falta un tornillo desde hace tiempo. Lo más sensato que dice es cuando le dedica las columnas a su nieto.