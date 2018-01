Suspendida la sesión de Gürtel: la Fiscalía negocia las confesiones de Crespo y el Bigotes

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción confirman la negociación de un acuerdo de conformidad con el número dos de Francisco Correa en la Gürtel Pablo Crespo y su hombre enlace en Valencia Álvaro Pérez el Bigotes. Este movimiento surge como consecuencia de la confesión por parte del cabecilla y nueve empresarios acusados que reconocieron este martes la financiación irregular del Partido Popular a nivel autonómico. Fueron esos constructores, beneficiarios de contratos públicos, quienes pagaron a las empresas de la red más de un millón de euros por actos de campaña entre 2007 y 2008.

Ni e Ministerio, ni la Abogacía del Estado y ni ninguna de las defensas se ha opuesto a la solicitud del abogado de Miguel Durán, el abogado de Crespo: "Ruego se atendiera la petición que me dispongo a formular: la suspensión de la vista oral durante 24 horas puesto que se han producido circunstancias, sobre todo en el día de ayer, que procuran un giro al procedimiento. No tengo forma de comunicarme fácilmente con mi defendido que se encuentra en prisión. Debemos estudiar si convienen cambios en la estrategia de defensa ante las circunstancias y puesto que la suspensión no perjudica al resto".

En vista de que este impás se traducirá en una más que probable confesión, el magistrado que enjuicia esta pieza de Gürtel José María Vázquez Honrubia ha aceptado la propuesta: "Debo entender que su defendido aportaría novedades importantes. Teniendo en cuenta la práctica unanimidad de todas las partes y a la vista de las revelaciones del señor Correa se considera que para el esclarecimiento de la verdad que es correcta la suspensión de juicio".

La Audiencia Nacional retomará el próximo viernes 19 el calendario normal de la vista oral. En el caso de que Crespo y Pérez se adhieran a las versiones facilitadas por Correa y los empresarios, la situación sería extremadamente complicada en lo procesal para los cinco exaltos cargos del PP valenciano que han defendido siempre su inocencia: Ricardo Costa (se enfrenta a 7 años y 9 meses), ex secretario general del PP de Valencia señalado este martes por Correa; Vicente Rambla (7 años y 9 meses), exvicepresidente del Gobierno valenciano; David Serra (7 años y 9 meses), exvicesecretario del PP valenciano, Cristina Ibáñez (7 años y 9 meses), exgerente del PP de Valencia, y Yolanda García (6 meses), exdiputada en las Cortes valencianas.

Correa y Crespo, para los que la Fiscalía pide 24 años y medio de prisión; y el Bigotes, para el que solicita 27 años, podrían ver rebajada su condena.