Teresa Rodríguez dio su visto bueno al registro como partido político de la marca "Marea Andaluza" y se han desatado dudas y sospechas acerca de si de tal registro estaba informada la dirección nacional de Podemos y si estaba de acuerdo con tal operación. El entorno de Rodríguez afirma que se le comunicó a Pablo Echenique la inscripción de la marca en el registro del Ministerio del Interior, pero ni siquiera la confirmación de Echenique ha disipado los recelos.

El hecho cierto es que la dirección del partido en Andalucía ordenó el registro de la marca con domicilio en San Fernando (Cádiz) pero no lo dio a conocer ni siquiera a todos los militantes ni tampoco fue consultada con el grupo parlamentario. Además, su convergencia con IU no se beneficia con esta decisión porque IU Andalucía ha rechazado expresamente la marca Marea Andaluza. Es más, en el registro no aparecen los principales nombres de la formación sino personas de segundo nivel.

Ha tenido que salir al paso el responsable Político de Podemos Andalucía, Jesús Rodríguez, para negar que el registro de la marca Marea Andaluza vaya a afectar a su confluencia con IU porque "no se sabe qué nombre va a tomar esa confluencia", aunque "de manera preventiva" se ha registrado Marea Andaluza, pero "no tiene que ser el nombre definitivo". De todos modos, confesó que sería un problema que se produjera la confluencia con IU, pero no hubiera un nombre registrado para la formación electoral.

Oficialmente, el objetivo de tal registro oficial del partido Marea Andaluza es que "no se utilice ese nombre con fines distintos a Podemos", porque es un nombre que "ha sido usado por Podemos y es legítimo que no se quiera que haya utilizaciones distintas a Podemos". Recuérdese que "Por una Marea Andaluza" fue el nombre de la candidatura con la que Teresa Rodríguez concurrió a las primarias de Podemos Andalucía, donde fue reelegida como coordinadora general.

Pero las explicaciones de Carmen Lizárraga, la portavoz de Podemos, han contribuido a nuevas confusiones porque, después de que Pablo Echenique confirmara que el registro de la marca la había sido comunicada en contra de lo que algunos medios afines a la formación habían publicado, aseguró que será Podemos Andalucía quien decida con qué nombre concurrirá en las próximas elecciones, pero que no le constaba que fuera a cambiar de Podemos Andalucía a Marea Andaluza.

Además, según Europa Press, ha desvinculado el registro de Marea Andaluza de la petición que ha hecho constantemente Podemos Andalucía a la dirección de Pablo Iglesias para tener más autonomía dentro del partido, lo que le permitiría tener las manos libres para elaborar sus propias listas electorales y decidir sobre los pactos electorales, entre otras cuestiones.

Lizárraga, que compitió contra Teresa Rodríguez en la última Asamblea Andaluza por ser la coordinadora general de Podemos Andalucía, ha dicho que no cree que el registro de Marea Andalucía responda a un "pulso" de los Anticapitalistas, corriente en la que se integra la líder andaluza, a la dirección de Iglesias, precisamente a cuenta de esa petición de más autonomía.

Descontento en las bases con Teresa Rodríguez

Informa El Diario que la red Municipalismo en Común ha engordado el último año a costa del crecimiento del descontento con Podemos, de manera que integrantes de las candidaturas de unidad popular con las que el partido de Pablo Iglesias se presentó a las pasadas elecciones municipales trabajan ya en Andalucía para la creación de una estructura estable con la que colaborar en un movimiento propio marcado por la recuperación del espíritu del 15-M.

Al parecer, hay desavenencias entre Podemos y muchas candidaturas de unidad popular, donde influye IU. Si a ello se suma la purga de los errejonistas que tuvieron gran presencia en Andalucía y la aprobación de un reglamento de elecciones primarias en municipios que afecta a la estructura del partido en ellos, se entiende mejor la razón de estas disensiones a las que hay que sumar la oposición hacia la hegemonía de la corriente anticapitalista de Teresa Rodríguez. Recuérdese además el alejamiento de Diego Cañamero, Juan Manuel Sánchez Gordillo y sus simpatizantes de la dirección de Podemos con claves en el comportamiento de la formación en Cataluña.

Las red Municipalismo en Común mantiene reuniones dentro y fuera de Andalucía y han recibido ayuda de catedráticos de Economía como Juan Torres y Roberto Viciano, que antes asesoraban exclusivamente a Pablo Iglesias y que ahora extienden sus consejos desde el PSOE a estos grupos de oposición interna donde abundan los "viejos" componentes de Podemos, defenestrados y errejonistas.

En este movimiento de disensión interna hacia Teresa Rodríguez cuenta mucho el peso de Costa del Sol Sí Se Puede (CSSP), marca ligada a Podemos en las pasadas elecciones municipales con ediles en las principales ciudades de la provincia, que ha roto sus relaciones con la dirección andaluza tras denunciar en los tribunales las primarias que revalidaron a Teresa Rodríguez como líder de Podemos.

Según El Diario, la red ha celebrado encuentros en cuatro provincias: Priego de Córdoba, Atarfe (Granada), Bormujos (Sevilla) y Fuengirola (Málaga). Están pendientes otros dos en Martos (Jaén) y en Dos Hermanas (Sevilla).