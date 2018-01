Foro Asturias se lía con el bable

"Nuestro modelo de uso y desarrollo del asturiano choca frontalmente con el de Podemos, PSOE e Izquierda Unida", con estas palabras el diputado de Foro Asturias, Pedro Leal, ha querido establecer distancias con los partidos de izquierdas que son favorables a la cooficialidad del bable. En una entrevista en Es la tarde de Dieter, Leal ha insistido en que Foro Asturias no está en "el mismo saco" que las fuerzas de izquierdas.

Las palabras de Leal llegan en pleno debate sobre la cooficialidad del asturiano y después de que el pasado mes de noviembre en el Ayuntamiento de Gijón Foro votara a favor de una iniciativa para abrir el debate de la oficialidad del asturiano. Leal se ha referido a este hecho y ha asegurado que se trataba de una iniciativa para "evaluar si hay consenso o no", restándole importancia.

En este sentido, ha querido dejar patente que Foro Asturias no defiende una oficialidad como la vasca o la catalana: "nosotros no queremos aislarlos, defendemos el patrimonio lingüístico para unir no para enfrentar". No obstante, sí ha expresado que su formación está a favor de defender el asturiano como "patrimonio lingüístico" pero sin imposiciones. "Si se hace con imposición generaría empobrecimiento. No defendemos la obligatoriedad", ha afirmado.

Es decir, Foro Asturias defiende la oficialidad del asturiano como "patrimonio lingüístico" al tiempo que reclama que no haya imposiciones" pero lo cierto es que eso ya está contemplado en el Estatuto de Autonomía de esta comunidad. En el artículo 4, queda reflejado que "el bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso, las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje". A esto hay que sumar que una oficialidad del asturiano llevaría implícita una obligatoriedad. De hacerse cooficial, debería estar presente en todos los estamentos de la administración asturiana así como en los distintos ciclos educativos en la enseñanza.

Respecto a este último aspecto, al de la enseñanza, es reseñable que en la actualidad el número de asturianos que estudiar en bable es minoritario. Así lo señaló en Es la tarde de Dieter, el pasado mes de noviembre, el portavoz adjunto del PP Gijón, Pablo López que afirmó que "solo un 3,5 % de los alumnos que estudian Bachillerato optan por aprender el bable". Un dato que, según el popular, demuestra que no hay una demanda real de que el asturiano sea cooficial.