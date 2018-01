Pregunta de TV3 a Arrimadas: "¿Cómo es que los diputados de Cs no cantan Els Segadors?"

Inés Arrimadas no canta "Els Segadors", el himno catalán con el que se cierran las sesiones "históricas" del Parlament. Que sólo se levante cuando suenan sus compases es algo que enerva a muchos nacionalistas, que consideran la actitud de la líder de Ciudadanos una ofensa insoportable contra los símbolos de Cataluña, una afrenta irreparable y hasta una muestra de mala educación.

La piel separatista es tan fina en esa materia que cualquier detalle se convierte en noticia con tintes de escándalo. De ahí que a un presentador de TV3 le haya resultado de lo más natural preguntarle a Arrimadas por qué ni ella ni los diputados de su grupo entonaron las estrofas del belicoso canto al término de la sesión.

La dirigente de Ciudadanos aprovechó la pregunta para poner de manifiesto el doble rasero en materia de himnos por parte del nacionalismo que silba el Himno Nacional y se escandaliza por la ausencia de ardor coral cuando se trata de bramar "bon cop de falç" (buen golpe de hoz).

La entrevista transcurría por derroteros más o menos normales hasta el final, en el minuto 26 del vídeo, cuando el conductor del espacio matinal de TV3, Pere Bosch, ha sacado a colación el presunto desplante de Arrimadas a "Els Segadors".

Presentador: Hemos hablado mucho de símbolos en las pasadas semanas y meses. Me gustaría preguntarle... Ayer, ¿cómo es que los miembros del grupo parlamentario de Ciudadanos no cantaron "Els Segadors"?

Inés Arrimadas: Yo no sé si alguno de mis diputados cantó o no cantó...

P.: No los revisé todos, pero creo que la mayoría no lo hicieron.

I. A.: Ah, bueno. La verdad es que poner en la televisión pública a gente que revise quien canta o no canta da un poco de miedo, pero bueno...

P.: No se lo tome así.

I. A.: Yo no he preguntado.

P.: No es una caza de brujas.

I. A.: Yo creo que debemos ser libres para poder, dentro del respeto siempre, porque nosotros respetamos el himno de Cataluña, el himno de España, cualquier himno, nosotros no silbamos, no faltamos al respeto como hacen otros, pero después está la libertad de poder expresar o cantar o no cantar. Da angustia pensar que se debe controlar quién canta. Yo no lo haré con mi equipo y espero que nadie lo haga.

P.: No vea segundas intenciones más allá de la pregunta.