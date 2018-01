Rivera pide al PP que "no se confunda de enemigo" en Cataluña

Las hostilidades entre Ciudadanos y el PP, cuando está a punto de cumplirse un mes de la histórica victoria del partido naranja en Cataluña y de la debacle de los populares, siguen teniendo un capítulo casi diario.

Este jueves Albert Rivera le ha pedido al partido en el Gobierno que "no se confundan de enemigo" después de que el diputado en el Parlament, Santi Rodríguez, asegurase en declaraciones a esRadio que el discurso de Roger Torrent le había "sorprendido" por no estar en sintonía con sus palabras anteriores como diputado de ERC y ser, incluso, "conciliador".

El líder naranja contraponía esas palabras a los ataques continuos a su partido por no ceder un diputado al PP para que conformen grupo propio, algo que su juicio sólo responde a la intención de tener dinero para devolver los 800.000 euros invertidos en mailing en la campaña de Xavier García Albiol: "Esos 800.000 euros se los tendrá que pagar el PP, espero que legalmente. Que lo hagan de su dinero y que no se lo hagan pagar a los catalanes", ha afirmado Rivera, quien ha enfatizado la actitud de Inés Arrimadas para que el PSC obtuviera un puesto en la Mesa, donde Ciudadanos tiene dos representantes, y se ha comprometido a ayudar igualmente al PP: "Vamos a trabajar para que el PP, a pesar de los insultos, tenga un subgrupo, pueda trabajar y tenga voz en las comisiones".

Sin embargo, los populares insisten en que la figura del subgrupo, particular del Parlament y de la que Ciudadanos se benefició en la legislatura de 2010, cuando Rivera compartía el grupo mixto con el ex presidente del Barcelona, Joan Laporta, no necesita de la aprobación de los de Arrimadas ni de ningún otro grupo de la cámara catalana.

Los independentistas no han dado "marcha atrás"

Por lo demás, Rivera ha advertido de la amenaza que siguen representando los secesionistas pese a cambios incluso simbólicos como el de Torrent en su perfil de Twitter, del que desapareció la palabra República nada más ser nombrado presidente de la cámara autonómica este miércoles: "El separatismo no es que dé marcha atrás, es que ha salido derrotado de la urnas porque no han ganado las elecciones, han perdido escaños y apoyos, tienen a personas imputadas por delitos muy graves en la cárcel o huidos de la Justicia, pero van a seguir trabajando por romper nuestro país y por romper la convivencia".

En la misma línea, ha asegurado que el 155 tendrá que dejar de aplicarse cuando haya un nuevo Gobierno catalán, como afirma el Ejecutivo de Rajoy, pero siempre y cuando respete el marco constitucional y estatutario. "Si alguien intentara volver a quebrar la Constitución, evidentemente habría que aplicar la Constitución" ha sentenciado el Presidente de Ciudadanos.