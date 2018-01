Els Segadors, TV3, el idioma catalán y la financiación son cosas muy serias, sagradas incluso según los separatistas más cerriles. De ahí que escueza y enerve la falta de complejos catalanistas de Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña. Sus intervenciones y hasta lo que no son intervenciones, como no cantar el himno autonómico, excitan las más bajas pasiones de algunos dirigentes separatistas en las redes sociales.

En la línea de Núria de Gispert, la expresidenta del Parlament que pidió a Arrimadas que fuera a Cádiz, el senador de ERC Miquel Àngel Estradé ha emitido un trino en que compara a Arrimadas con una "ocupante" en territorio extranjero: "Si Els Segadors no es su himno, ni el catalán su lengua propia, ni Cataluña su nación, ni el financiamiento de la Generalidad su prioridad, ni TV3 su televisión, ¿por qué se extrañan de que les consideren ocupantes que sólo quieren españolizar Cataluña?".

Si Els Segadors no és el seu himne, ni el català la seva llengua pròpia, ni Catalunya la seva nació, ni el finançament de la Generalitat la seva prioritat, ni TV3 la seva televisió, perquè s'estranyen que els considerin ocupants que només volen espanyolitzar Catalunya ? — Miquel Àngel Estradé (@mangelestrade) 17 de enero de 2018

Estradé, que fue alcalde de Borjas Blancas (Lérida) y diputado en el Parlament durante la época del tripartito, parece todavía ofuscado por el hecho de que la candidatura de Ciudadanos ha sido la más votada en las últimas elecciones autonómicas y que su partido, ERC, ha quedado en tercera posición, por debajo de Puigdemont.

De ahí que lejos de rectificar en sus ataques contra Arrimadas haya insistido con otro mensaje supremacista en Twitter con el siguiente contenido: "Me pregunto que dirían los venezolanos, a pesar de descender muchos de españoles, si empezaran a llegar inmigrantes españoles a ganarse la vida y propusiesen que Venezuela volviera a ser una colonia de España".

Me pregunto que dirian los venezolanos, a pesar de descender muchos de españoles, si empezaran a llegar inmigrantes españoles a ganarse la vida y propusiesen que Venezuela volviera a ser una colonia de España ? — Miquel Àngel Estradé (@mangelestrade) January 18, 2018

Así es que en la versión supremacista de Cataluña que delata a Estradé, quienes no comulgan con TV3 y/o no cantan Els Segadors son gente extraña que vino a Cataluña para comer y ahora se comportan como colonos sin escrúpulos que no respetan los símbolos "nacionales". Se nota, por ejemplo, en que no respetan ni siquiera TV3.